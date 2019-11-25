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Голодец и Кудрин отреагировали на смерть президента СПбГУ 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Голодец и Кудрин отреагировали на смерть Вербицкой
Фото: ТАСС
Вице-премьер Ольга Голодец выразила соболезнования в связи со смертью президента Санкт-Петербургского государственного университета Людмилы Вербицкой. Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин оценил её вклад в «либеральное образование» в РФ.
Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной Людмилы Вербицкой. Людмила Алексеевна была одним из самых ярких и талантливых деятелей российской гуманитарной науки и отечественного образования, — цитирует Голодец «Интерфакс».
Вице-премьер также подчеркнула, что Вербицкая внесла огромный вклад в «развитие филологии, сохранение и распространение русского языка» и «приложила все усилия для поддержки высокого авторитета вуза в России и мире».
Ушла из жизни наша любимая Людмила Алексеевна Вербицкая. С ней как с ректором, а затем президентом СПбГУ связана целая эпоха в истории университета. Она сделала очень многое для создания первой программы либерального образования (Liberal arts) в России. Светлая ей память, — написал глава Счётной палаты Алексей Кудрин в Twitter.
Как сообщал News.ru, президент СПбГУ Людмила Вербицкая умерла в Петербурге.
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Теги:
Общество , Образование , Алексей Кудрин , Ольга Голодец , Людмила Вербицкая , Счетная палата , Интерфакс
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