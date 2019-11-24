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«Могла поправить Путина»: умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая 

РИА Новости + ещё 31 2 часа назад
«Могла поправить Путина»: умерла президент СПбГУ
Фото: РИА Новости
В Петербурге умерла почетный президент Российской академии образования и бывший ректор СПбГУ Людмила Вербицкая, сообщил президент РАО Юрий Зинченко.
"Сегодня ушла из жизни… Это знаменитый филолог, великий человек, прекрасный организатор. Ее можно назвать главным русистом планеты, она возглавляла Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы", — сказал он РИА Новости.
Зинченко отметил, что Вербицкая была единственным человеком, который мог позволить себе поправить речь главы государства.
"Владимир Путин к ней тоже периодически обращался, чтобы уточнить, как и что правильно произносить, как правильно использовать русский язык, в том числе в своей деятельности", — сказал президент РАО.
Информацию о смерти Вербицкой агентству подтвердили в СПбГУ.
Вербицкая — советский и российский лингвист-русист. В 1994 году стала первой женщиной-ректором СПбГУ. При ней в университете открылись два новых факультета: международных отношений и медицинский. С 2008 года она стала президентом Санкт-Петербургского государственного университета, с 2010 года — деканом филологического факультета, в 2011 году — почетным профессором СПбГУ.
В октябре 2013 года Вербицкая стала президентом Российской академии образования.
Она была полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".
В 1996 году ей вручили орден Дружбы, а в 2011-м — орден Почета. Вербицкая также была кавалером ордена Почетного легиона Франции, ордена Академический пальм (Франция), ордена Заслуг перед Республикой Польша и ордена княгини Ольги III степени (Украина).
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Комментарии4 
Теги:
Общество , Образование , Людмила Вербицкая , Владимир Путин , РИА Новости , Санкт-Петербург
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