«Могла поправить Путина»: умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Петербурге умерла почетный президент Российской академии образования и бывший ректор СПбГУ Людмила Вербицкая , сообщил президент РАО Юрий Зинченко.

"Сегодня ушла из жизни… Это знаменитый филолог, великий человек, прекрасный организатор. Ее можно назвать главным русистом планеты, она возглавляла Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы", — сказал он РИА Новости.

Зинченко отметил, что Вербицкая была единственным человеком, который мог позволить себе поправить речь главы государства.

"Владимир Путин к ней тоже периодически обращался, чтобы уточнить, как и что правильно произносить, как правильно использовать русский язык, в том числе в своей деятельности", — сказал президент РАО.

Информацию о смерти Вербицкой агентству подтвердили в СПбГУ.

Вербицкая — советский и российский лингвист-русист. В 1994 году стала первой женщиной-ректором СПбГУ. При ней в университете открылись два новых факультета: международных отношений и медицинский. С 2008 года она стала президентом Санкт-Петербургского государственного университета, с 2010 года — деканом филологического факультета, в 2011 году — почетным профессором СПбГУ.

В октябре 2013 года Вербицкая стала президентом Российской академии образования.

Она была полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

В 1996 году ей вручили орден Дружбы, а в 2011-м — орден Почета. Вербицкая также была кавалером ордена Почетного легиона Франции, ордена Академический пальм (Франция), ордена Заслуг перед Республикой Польша и ордена княгини Ольги III степени (Украина).