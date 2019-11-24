Старейшая жительница Ярославля отметила 110-летний юбилей

Поздравить Клавдию Михайловну приехала не только вся ее многочисленная семья, но еще и представители местной власти, а также телевизионщики. Свой день рождения Клавдия Михайловна встречает в полном здравии, ясном уме и памяти. Только слышит уже плоховато, сообщает телеканал «МИР 24».

Добрая, улыбчивая, с юмором и глубокой жизненной простотой. Ее уже не смутить вопросами про возраст. Ответ будет правдивый: пережила и эпохи, и людей, с которыми жила и работала. Долгожительница помнит голод после Октябрьской революции, когда осталась сиротой. Потом выжила и пережила с детьми Великую Отечественную войну. 40 лет отработала на ткацкой фабрике.

И самое главное, считает она, старость ее не одинокая — сегодня у нее трое детей, шестеро внуков, восемь правнуков и трое праправнуков. Всех знает, любит и всем напоминает: главное в жизни — доброта.