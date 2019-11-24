«С божьей помощью»: старообрядцы переселяются в Россию

Путин проверил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию

Российский президент Владимир Путин провел встречу с предстоятелем Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополитом Корнилием. Они обсудили, как происходит возвращение старообрядцев на территорию РФ

«Сейчас уже переселено 130 старообрядческих семей за эти два-три года», — сказал Корнилий, поблагодарив президента за то, что он является главой процесса переселения старообрядцев из-за рубежа.

Предстоятель РПСЦ отметил, что в 2020 году готовы вернуться в Россию еще 150 семей из Латинской Америки. Владимир Путин уточнил, были ли у переселенцев сложности с переездом.

«Справляются с божьей помощью», — ответил митрополит.

Вместе с тем собеседник президента России поблагодарил его за подготовку к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума.

«Мы готовимся, международный форум прошел, в 2020 году будет второй при поддержке правительства. Для старообрядцев это общий праздник», — отметил Корнилий.

В апреле этого года он рассказал, что российские представители власти одобрили празднование этого священного события.

«В следующем году будет 400-летие со дня рождения протопопа Аввакума. Это будет торжество общероссийского масштаба, к которому мы готовимся. Президент и министерство культуры одобрили эту инициативу», — сообщил митрополит в эфире телеканала «Россия 24».

Вместе с тем он отметил, что особо почитаются старообрядцами места, которые непосредственно связаны с жизнью протопопа Аввакума: «Это волжские берега, село Григорово, где он родился, Пустозерск, где его сожгли».

При этом отмечать это событие будут в различных уголках не только России (празднование пройдет в Сибири, на Дальнем Востоке), но и мира. Так, старообрядцы масштабно отметят юбилей и на Украине.

Корнилий тогда отметил, что в России насчитывается порядка 200 старообрядческих храмов, еще 50-60 храмов — на территории Украины и Молдавии, а всего в мире проживают от одного до двух миллионов старообрядцев.

Протопоп Аввакум был одним из идеологов старообрядчества. В середине XVII века он выступил против церковной реформы, которую предлагали российский правитель и патриарх. Он пытался защитить церковные обряды от их приведения в соответствие с греческой традицией. За свои взгляды Аввакум больше 20 лет провел в ссылках и тюрьмах, и в итоге был сожжен живьем.

Активное переселение старообрядцев из других стран в Россию началось в 2017 году после того, как Владимир Путин посетил духовный центр старообрядцев в Москве. Спустя месяц после его визита была создана специальная служба, помогающая всем возвращающимся старообрядцам.

Вместе с тем в октябре этого года стало известно, что главы восьми старообрядческих общин из Бразилии и США получили российское гражданство по указу главы России. Это было необходимо, чтобы они могли переехать в Приморский край, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Так, один из глав, Авраам Калугин, рассказал, как он решил, что окончательно переедет в Россию. По его словам, сначала он побывал в России в ноябре прошлого года. И ему понравилось.

«В апреле я опять ездил в Москву и на Дальний Восток, и тогда мы решили окончательно, что мы поедем, если будет гражданство и то, что необходимо… Мы всю жизнь занимаемся сельским хозяйством. Здесь мы выращиваем сою и кукурузу», — рассказал он, отметив, что на Дальнем Востоке есть другие возможности.

Он отметил, что «будет смотреть, что выгодно выращивать» на примере соседних стран — Кореи, Китая, Японии.

По данным пресс-службы, он планирует переехать в Приморье вместе с семьей в 2020 году.

Российские организацию содействуют переселенцам в основном в таких вопросах, как получение гражданства, предоставление в собственность земельных участков площадью от 300 до 600 гектаров на семью, льготное долгосрочное кредитование, получение налоговых каникул после переселения, прохождение альтернативной службы в армии.