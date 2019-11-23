Чаплин призвал присоединить к России Киев и Одессу

Священник Чаплин призвал присоединить к России Киев, Харьков и Одессу

«Киев — русский город, наша древняя столица. Харьков, Одесса — русские города. Там живут в основном русские люди, находящиеся под гнетом Запада и галичан — гнетом политическим и пропагандистским. Нашим властям надо, наконец, прямо сказать об этом», — написал священносужитель на своей странице в Twitter.

Ранее Чаплин уже не раз публично выступал с антиукраинскими заявлениями. Так, в январе священник публично призвал к захвату Киева и «других окружающих его русских земель». В частности, он заявил, что эти территории были потеряны в результате наступления «западных враждебных сил».