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Священник Чаплин призвал присоединить к России Киев, Харьков и Одессу 

Ura.Ru 16 минут назад
Чаплин призвал присоединить к России Киев и Одессу
Фото: Ura.Ru
Настоятель московского храма святого Феодора Студита протоиерей Всеволод Чаплин считает Киев, Харьков и Одессу «русскими городами». Он полагает, что российские власти должны присоединить эти города к РФ или хотя бы высказаться в защиту проживающих в них русскоязычных граждан.
«Киев — русский город, наша древняя столица. Харьков, Одесса — русские города. Там живут в основном русские люди, находящиеся под гнетом Запада и галичан — гнетом политическим и пропагандистским. Нашим властям надо, наконец, прямо сказать об этом», — написал священносужитель на своей странице в Twitter.
Ранее Чаплин уже не раз публично выступал с антиукраинскими заявлениями. Так, в январе священник публично призвал к захвату Киева и «других окружающих его русских земель». В частности, он заявил, что эти территории были потеряны в результате наступления «западных враждебных сил».
«Россия слишком долго отступала. Отступала со времен Карибского кризиса. Крым — хорошее контрнаступление, но его мало. Потеряна наша древняя столица, центр Руси Киев. Потеряна в результате наступления западных враждебных сил», — отмечал священнослужитель в ходе одного из протестных митингов левых сил.
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Комментарии11 
Теги:
Общество , Всеволод Чаплин , Киев , Харьков
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