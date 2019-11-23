Чаплин призвал присоединить к России Киев и Одессу

Настоятель московского храма святого Феодора Студита протоиерей Всеволод Чаплин считает Киев, Харьков и Одессу «русскими городами». Он полагает, что российские власти должны присоединить эти города к РФ или хотя бы высказаться в защиту проживающих в них русскоязычных граждан.
«Киев — русский город, наша древняя столица. Харьков, Одесса — русские города. Там живут в основном русские люди, находящиеся под гнетом Запада и галичан — гнетом политическим и пропагандистским. Нашим властям надо, наконец, прямо сказать об этом», — написал священносужитель на своей странице в Twitter.
Ранее Чаплин уже не раз публично выступал с антиукраинскими заявлениями. Так, в январе священник публично призвал к захвату Киева и «других окружающих его русских земель». В частности, он заявил, что эти территории были потеряны в результате наступления «западных враждебных сил».
«Россия слишком долго отступала. Отступала со времен Карибского кризиса. Крым — хорошее контрнаступление, но его мало. Потеряна наша древняя столица, центр Руси Киев. Потеряна в результате наступления западных враждебных сил», — отмечал священнослужитель в ходе одного из протестных митингов левых сил.