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Мать челябинского школьника пожаловалась на травлю сына из-за отказа сдать 1000 рублей 

Говорит Москва 27 минут назад
Школьника затравили из-за отказа матери сдать 1000 рублей
Фото: Юлия Викулова
Мама мальчика Елена Заварзина рассказала радиостанции «Говорит Москва», что конфликт начался после того, как она отказалась делать взнос. После этого у ребёнка начались проблемы с учебой и испортились отношения с одноклассниками.
«До этой ситуации мой ребёнок учился на 4 и 5, начиная с пятого класса. Как только я отказалась платить — он резко съехал».
Из-за переживаний школьник попал в больницу, где на него накинулся 15-летний мальчик.
«В больнице один из детей, который знал его фамилию, начал душить моего сына. И когда врачи выяснили всю эту ситуацию, ребёнка этого они отправили домой. И когда этот мальчик собирался домой, он моему сыну сказал, что «я знаю, где ты живёшь, я тебя найду».
По ее мнению, это произошло из-за того, что о конфликте знает весь город.
Родители одноклассников написали в Подразделение по делам несовершеннолетних города с просьбой проверить Заварзина. По результатам диагностики у него выявили психологические проблемы. Также в документе говорится, что мальчик не имеет в школьном окружении взрослых, которые заинтересованы в положительных коммуникативных реакциях со стороны ученика.
С другой стороны, родители других учеников жалуются на угрозы со стороны семьи Заварзиных и хотят прекратить конфликт. СК Челябинска проводит проверку по поводу этой ситуации.
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Теги:
Общество , Радиостанция "Говорит Москва"
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