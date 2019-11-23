Школьника затравили из-за отказа матери сдать 1000 рублей

Мать челябинского школьника пожаловалась на травлю сына из-за отказа сдать 1000 рублей

Мама мальчика Елена Заварзина рассказала радиостанции «Говорит Москва», что конфликт начался после того, как она отказалась делать взнос. После этого у ребёнка начались проблемы с учебой и испортились отношения с одноклассниками.

«До этой ситуации мой ребёнок учился на 4 и 5, начиная с пятого класса. Как только я отказалась платить — он резко съехал».

Из-за переживаний школьник попал в больницу, где на него накинулся 15-летний мальчик.

«В больнице один из детей, который знал его фамилию, начал душить моего сына. И когда врачи выяснили всю эту ситуацию, ребёнка этого они отправили домой. И когда этот мальчик собирался домой, он моему сыну сказал, что «я знаю, где ты живёшь, я тебя найду».

По ее мнению, это произошло из-за того, что о конфликте знает весь город.

Родители одноклассников написали в Подразделение по делам несовершеннолетних города с просьбой проверить Заварзина. По результатам диагностики у него выявили психологические проблемы. Также в документе говорится, что мальчик не имеет в школьном окружении взрослых, которые заинтересованы в положительных коммуникативных реакциях со стороны ученика.

С другой стороны, родители других учеников жалуются на угрозы со стороны семьи Заварзиных и хотят прекратить конфликт. СК Челябинска проводит проверку по поводу этой ситуации.