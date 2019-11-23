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Политика

Пенсионерке дали пенсию купюрами «банка приколов» 

Рамблер + ещё 4 21 минуту назад
Пенсионерке дали пенсию купюрами «банка приколов»
Фото: РИА Новости
Пермской пенсионерке выдали пенсию купюрами «банка приколов». Женщина отправилась в магазин, где выяснилось, что деньги поддельные. Об инциденте сообщила в соцсетях пермская журналистка Анастасия Петрова.
В Москве мужчина купил новый iPhone 11 за деньги «банка приколов»
Пострадавшая получила пенсию от сотрудницы муниципального предприятия «Ветеран», которая принесла деньги на дом. Пожилая женщина пошла в магазин, где ее сочли фальшивомонетчицей и пригрозили тюрьмой за подделку банковских билетов. После этого женщина вернулась домой и при помощи соседей написала заявление в полицию.
Пенсионерка плохо видит и ходит с трудом. Кроме того, женщина страдает от деменции. Раньше ей подкладывали фальшивые банкноты, но одну-две, и она не заявляла в полицию.
Ранее «Рамблер» сообщал, что многие обманутые россияне просят изъять из продажи «прикольные» деньги, ставшие частой причиной обмана. Сейчас злоумышленники приобретают их через интернет или в киосках с шуточными товарами.
Весной этого года Центробанк предлагал ввести ответственность за производство предметов, имеющих сходство с настоящими деньгами. Идеи поддержали некоторые банки, отметившие, что сувенирные и «прикольные» купюры превратились в подспорье для мошенников. Они научились «скармливать» псевдокупюры банкоматам и взамен получать настоящие деньги.
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Комментарии12 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Общество , Другое , Москва
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