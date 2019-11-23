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Общество

«Делает совершенно правильно»: Быков похвалил Путина 

Рамблер 24 минуты назад
«Делает совершенно правильно»: Быков похвалил Путина
Фото: РИА Новости
Литературный деятель Дмитрий Быков, причисляющий себя к стану либеральной оппозиции, похвалил президента России Владимира Путина и поставил его в пример. По словам Быкова, глава государства имеет множество положительных черт. Об этом он заявил в эфире программы «На троих».
«Владимир Путин некоторые вещи делает совершенно правильно. Он занимается спортом… Он плавает. Это правильно. Он ест много свеклы. Это правильно. Он не пользуется Интернетом слишком много, хотя… нет, для справки, конечно, он им пользуется, это безусловно. Может быть, он даже стихи размещает где-то на Стихи.Ру под псевдонимом. Я не исключаю этого…», — сказал Быков.
По словам литератора, Путин «не сидит в соцсетях и не занимается сетевым бла-бла-бла» и не афиширует свою личную жизнь.
«То есть какие-то вещи он делает совершенно правильно. Другое дело, что это, так сказать, не означает его тотальной правоты во всём. <…> Но это просто отдельные вещи, в которых он достоин подражания», — подытожил Быков.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Быкова разозлил вопрос об отношении к сексу.
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Комментарии19 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Общество , Дмитрий Быков , Владимир Путин
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