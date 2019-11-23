«Делает совершенно правильно»: Быков похвалил Путина

«Владимир Путин некоторые вещи делает совершенно правильно. Он занимается спортом… Он плавает. Это правильно. Он ест много свеклы. Это правильно. Он не пользуется Интернетом слишком много, хотя… нет, для справки, конечно, он им пользуется, это безусловно. Может быть, он даже стихи размещает где-то на Стихи.Ру под псевдонимом. Я не исключаю этого…», — сказал Быков.

По словам литератора, Путин «не сидит в соцсетях и не занимается сетевым бла-бла-бла» и не афиширует свою личную жизнь.

«То есть какие-то вещи он делает совершенно правильно. Другое дело, что это, так сказать, не означает его тотальной правоты во всём. <…> Но это просто отдельные вещи, в которых он достоин подражания», — подытожил Быков.