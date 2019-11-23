Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
На Украине назвали явление "страшнее коррупции"
На Украине назвали явление "страшнее коррупции"
Украина
Тысячи эвакуированных: в Кельне нашли бомбу
Тысячи эвакуированных: в Кельне нашли бомбу
Происшествия
Бермудский треугольник: Джонсон о РФ и Brexit
Бермудский треугольник: Джонсон о РФ и Brexit
В мире
Медведев предложил новый вариант рабочей недели
Медведев предложил новый вариант рабочей недели
Политика

Китайский журналист объяснил, почему россиянки «быстро стареют» 

РИА Новости
В КНР объяснили, почему россиянки «быстро стареют»
Фото: © РИА Новости / Александр Полегенько
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки.
Женщины стареют независимо от страны, в которой живут, рассуждает журналист. "Однако, по сравнению с китаянками, русские женщины, кажется, стареют немного быстрее", — утверждает он.
По его словам, это происходит из-за того, что россиянки после свадьбы отдают много сил семье и не следят за своей внешностью так, как раньше. При этом самым важным фактором, как считает автор, является генетика.
"Русские относятся к восточнославянскому этносу. Поэтому русские девушки такие высокие и имеют светлую кожу. Это естественное преимущество, но как только девушка начинает полнеть, даже оно уже не спасет", — пишет он.
Кроме того, Россия находится в Северном полушарии, поэтому там холодно круглый год, считает журналист. Поэтому жители страны в условиях такого климата привыкли к высококалорийной пище, богатой углеводами, полагает автор статьи.
"На самом деле всего этого можно избежать, если после свадьбы женщина будет поддерживать себя в форме. Потому что люди, которые занимаются спортом, знают, как вести здоровый образ жизни", — заключает журналист.
Видео дня. Приеду насиловать твою жену: беспредел коллекторов
Последние новости
Адвокат объяснил, куда делось оборудование с украинских кораблей Адвокат объяснил, куда делось оборудование с украинских кораблей Что будет с оскорбившей жителей Петрозаводска чиновницей Что будет с оскорбившей жителей Петрозаводска чиновницей В Госдуме высмеяли слова Зеленского о праве определять политику страны В Госдуме высмеяли слова Зеленского о праве определять политику страны
Комментарии4 
Теги:
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине назвали явление «страшнее коррупции»
На Украине назвали явление «страшнее коррупции» 4
Тысячи эвакуированных: в Кельне нашли бомбу
Тысячи эвакуированных: в Кельне нашли бомбу 1
Бермудский треугольник: Джонсон о РФ и Brexit
Бермудский треугольник: Джонсон о РФ и Brexit
Медведев предложил новый вариант рабочей недели
Медведев предложил новый вариант рабочей недели 2
Госдеп США назвал условие оказания помощи Сирии
Госдеп США назвал условие оказания помощи Сирии 5
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
05:05
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
Политика
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
01:36
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
Общество
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
04:20
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
Образование Общество
Танкер потерпел крушение в Одессе
00:29
Танкер потерпел крушение в Одессе
Происшествия Пожары
Что будет с телом умершего на Марсе человека
05:10
Что будет с телом умершего на Марсе человека
Наука и техника
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
01:33
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение