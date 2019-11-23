В КНР объяснили, почему россиянки «быстро стареют»

Китайский журналист объяснил, почему россиянки «быстро стареют»

Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки.

Женщины стареют независимо от страны, в которой живут, рассуждает журналист. "Однако, по сравнению с китаянками, русские женщины, кажется, стареют немного быстрее", — утверждает он.

По его словам, это происходит из-за того, что россиянки после свадьбы отдают много сил семье и не следят за своей внешностью так, как раньше. При этом самым важным фактором, как считает автор, является генетика.

"Русские относятся к восточнославянскому этносу. Поэтому русские девушки такие высокие и имеют светлую кожу. Это естественное преимущество, но как только девушка начинает полнеть, даже оно уже не спасет", — пишет он.

Кроме того, Россия находится в Северном полушарии, поэтому там холодно круглый год, считает журналист. Поэтому жители страны в условиях такого климата привыкли к высококалорийной пище, богатой углеводами, полагает автор статьи.