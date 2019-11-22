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Понятие «оправданного риска» предложили внести в закон РФ 

Газета.Ru + ещё 4 29 минут назад
«Оправданный риск» предложили внести в закон РФ
Фото: РИА Новости
МЧС переложили ввести понятие "оправданного риска" на законодательном уровне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект закона.
В документе говорится, что понятие "оправданный риск" в законе поможет создать при ликвидации аварий и последствий на шахтах правовые гарантии.
Согласно денным МЧС, за последнюю декаду в спасательных операциях на шахтах были спасены 26 тыс. людей, но погибли 23 спасателя.
Также этот проект сможет решить вопрос с охраной труда при проведении аварийных операций сотрудниками МЧС.
"Меры позволят спасателям выполнять свои обязанности в условиях правовой стабильности и защищенности", — заключается в пояснительной записке.
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Теги:
Общество , МЧС
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