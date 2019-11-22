«Оправданный риск» предложили внести в закон РФ

Понятие «оправданного риска» предложили внести в закон РФ

МЧС переложили ввести понятие "оправданного риска" на законодательном уровне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект закона.

В документе говорится, что понятие "оправданный риск" в законе поможет создать при ликвидации аварий и последствий на шахтах правовые гарантии.

Согласно денным МЧС, за последнюю декаду в спасательных операциях на шахтах были спасены 26 тыс. людей, но погибли 23 спасателя.

Также этот проект сможет решить вопрос с охраной труда при проведении аварийных операций сотрудниками МЧС.