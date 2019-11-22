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Стало известно о возможной афере с квартирой Носовой 

Рамблер 1 час назад
Стало известно о возможной афере с квартирой Носовой
Фото: РИА Новости
В квартире умершей в 2007 году советской актрисы Тамары Носовой сделали ремонт для последующей аренды, выяснила «Комсомольская правда».
Носова умерла в 2007 году в полном одиночестве. В последние годы она питалась в столовой для бездомных и едва оплачивала коммуналку. Ни мужа, ни детей у нее не было, поэтому квартира на улице Пудовкина в Москве перешла в собственность государства.
Издание выяснило, что год назад в квартире был сделан масштабный ремонт, а полгода назад в нее заехали квартиранты. При этом в выписке Росреестра собственником жилплощади по-прежнему числится мэрия Москвы.
Арендаторы дали журналистам телефонный номер «хозяина», сдавшего им квартиру. Во время диалога «собственник» несколько раз менял версии. Сначала он заявил, что квартира досталась ему по очереди, а о прежней владелице он ничего не знает. Затем он стал уверять, что жилплощадь досталась ему от Анатолия Васина, который представляется как племянник актрисы.
Тамара Носова известна широкому зрителю по ролям в фильмах «Королевство кривых зеркал», «Карнавальная ночь», «Свадьба в малиновке» и др.
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Комментарии 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Анатолий Васин , Правительство Москвы , Росреестр , Комсомольская правда
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