Стало известно о возможной афере с квартирой Носовой

В квартире умершей в 2007 году советской актрисы Тамары Носовой сделали ремонт для последующей аренды, выяснила «Комсомольская правда»

Носова умерла в 2007 году в полном одиночестве. В последние годы она питалась в столовой для бездомных и едва оплачивала коммуналку. Ни мужа, ни детей у нее не было, поэтому квартира на улице Пудовкина в Москве перешла в собственность государства.

Издание выяснило, что год назад в квартире был сделан масштабный ремонт, а полгода назад в нее заехали квартиранты. При этом в выписке Росреестра собственником жилплощади по-прежнему числится мэрия Москвы

Арендаторы дали журналистам телефонный номер «хозяина», сдавшего им квартиру. Во время диалога «собственник» несколько раз менял версии. Сначала он заявил, что квартира досталась ему по очереди, а о прежней владелице он ничего не знает. Затем он стал уверять, что жилплощадь досталась ему от Анатолия Васина , который представляется как племянник актрисы.

Тамара Носова известна широкому зрителю по ролям в фильмах «Королевство кривых зеркал», «Карнавальная ночь», «Свадьба в малиновке» и др.