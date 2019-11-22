«Аудитория российского ТВ умирает»

Симоньян заявила, что аудитория российского телевидения «умирает»

Аудитория российского телевидения "умирает" со скоростью миллион зрителей в год, заявила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян

"А аудитория, не знакомая с телевидением, с такой же примерно скоростью взрослеет и, в том числе, становится избирателями. Наше государство много лет полагалось на телевидение, и телевидение много лет было главным инструментом донесения информации до общества. А сейчас — нет. Сейчас главное телевидение в России — YouTube. Просмотры YouTube несравнимы с просмотром других программ на телевидении", — сказала Симоньян в эфире программы "Итоги недели с Романом Бабаяном" на радиостанции "Говорит Москва".

По ее словам, государство не было обеспокоено тем, чтобы создавать собственные инструменты и возможность с их помощью "достучаться до населения в эру, когда эти инструменты стремительно менялись". Симоньян добавила, что в России выросло целое поколение, которое "Путина никогда не видело и не слышало".

"Они где его должны увидеть и услышать? Они его видят и слышат только в мемасиках и карикатурах", — сказала она.

Симоньян также подчеркнула, что мессенджер Telegram не пользуется большой популярностью у россиян, но при этом является достаточно влиятельной площадкой.