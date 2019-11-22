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Симоньян заявила, что аудитория российского телевидения «умирает» 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
«Аудитория российского ТВ умирает»
Фото: РИА Новости
Аудитория российского телевидения "умирает" со скоростью миллион зрителей в год, заявила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"А аудитория, не знакомая с телевидением, с такой же примерно скоростью взрослеет и, в том числе, становится избирателями. Наше государство много лет полагалось на телевидение, и телевидение много лет было главным инструментом донесения информации до общества. А сейчас — нет. Сейчас главное телевидение в России — YouTube. Просмотры YouTube несравнимы с просмотром других программ на телевидении", — сказала Симоньян в эфире программы "Итоги недели с Романом Бабаяном" на радиостанции "Говорит Москва".
По ее словам, государство не было обеспокоено тем, чтобы создавать собственные инструменты и возможность с их помощью "достучаться до населения в эру, когда эти инструменты стремительно менялись". Симоньян добавила, что в России выросло целое поколение, которое "Путина никогда не видело и не слышало".
"Они где его должны увидеть и услышать? Они его видят и слышат только в мемасиках и карикатурах", — сказала она.
Симоньян также подчеркнула, что мессенджер Telegram не пользуется большой популярностью у россиян, но при этом является достаточно влиятельной площадкой.
"В публичных каналах Telegram сложилась самая пророссийская, самая патриотическая повестка из подобных платформ. Там очень много топовых авторов, топовых каналов, которые занимают патриотические, наши позиции, в отличие от того же YouTube, где днем с огнем не найдешь человека, который, как сейчас говорят, готов "не зашквариться" и поддержать что бы то ни было, связанное с государством", — добавила Симоньян.
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Теги:
Общество , Маргарита Симоньян , Роман Бабаян , РИА Новости , Russia Today , Радиостанция "Говорит Москва"
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