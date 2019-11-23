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Симоньян признала главенство YouTube над телевидением 

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Симоньян признала главенство YouTube
Фото: Kremlin Pool/Global Look Pres
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что аудитория российского телевидения сокращается со скоростью миллион зрителей в год. По её словам, с той же скоростью взрослеет и получает избирательные права аудитория, не знакомая с телевидением.
При этом именно на телевидение государство долгие годы полагалось как на источник донесения информации до общества, отметила Симоньян в эфире радиостанции «Говорит Москва».
"А сейчас — нет. Сейчас главное телевидение в России — YouTube. Просмотры YouTube несравнимы с просмотром других программ на телевидении", — добавила главред RT.
По её мнению, в стране уже выросло поколение, которое «Путина никогда не видело и не слышало».
"Они где его должны увидеть и услышать? Они его видят и слышат только в мемасиках и карикатурах", — уточнила Симоньян.
Ранее News.ru сообщал, что Маргарита Симоньян рассказала, как бороться с коррупцией в России, которая развита на уровне менталитета. По её мнению, для этого необходимо реализовать большую национальную программу, в рамках которой «искоренять коррупцию в мозгах» начиная с детских садов и школ. Главред RT добавила, что сейчас в РФ борьба с коррупцией находится на очень высоком уровне.
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Комментарии8 
Теги:
Общество , Интернет , Маргарита Симоньян , РИА Новости , Russia Today , Радиостанция "Говорит Москва"
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