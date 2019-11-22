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В жизни не так. Ротару призвали бойкотировать 

Рамблер 31 минуту назад
В жизни не так. Ротару призвали бойкотировать
Фото: РИА Новости
Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский призвал зрителей не приходить на концерты Софии Ротару, которая критикует Россию, но едет сюда на заработки. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Рязанский отметил, что ряд иностранных исполнителей могут критиковать Россию, «говорить, что здесь все плохо, но, когда нужно заработать, едут в Россию». Он отметил, что Министерство культуры РФ должно иметь рычаги воздействия на таких исполнителей, но не посредством «черных списков», как на Украине.
«Конечно, говорят, что культура и искусство вне политики, но в жизни не так», — отметил сенатор.
При этом Рязанский призвал и зрителей выразить свое отношение к происходящему.
«Лучшим ответом на такие выступления стали бы пустые места в зале», — посоветовал Рязанский.
Как ранее сообщал «Рамблер», София Ротару, не приезжавшая в РФ с 2018 года, планирует принять участие в концертах «Песня года» и «Легенды Ретро FM», а также рассматривает возможность выступлений на новогодних корпоративах в городах России. Ее возвращение на российскую сцену вызвало неоднозначную реакцию общества. Так многолетняя ведущая «Песни года» Ангелина Вовк пристыдила Ротару за выступления в стране, к которой «так плохо относится». Писатель Захар Прилепин напомнил, что Ротару не скрывает своей проукраинской позиции и помогает деньгами украинским военным в Донбассе.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество
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