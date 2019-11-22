В жизни не так. Ротару призвали бойкотировать

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский призвал зрителей не приходить на концерты Софии Ротару, которая критикует Россию, но едет сюда на заработки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Рязанский отметил, что ряд иностранных исполнителей могут критиковать Россию, «говорить, что здесь все плохо, но, когда нужно заработать, едут в Россию». Он отметил, что Министерство культуры РФ должно иметь рычаги воздействия на таких исполнителей, но не посредством «черных списков», как на Украине.

«Конечно, говорят, что культура и искусство вне политики, но в жизни не так», — отметил сенатор.

При этом Рязанский призвал и зрителей выразить свое отношение к происходящему.

«Лучшим ответом на такие выступления стали бы пустые места в зале», — посоветовал Рязанский.

Как ранее сообщал «Рамблер», София Ротару, не приезжавшая в РФ с 2018 года, планирует принять участие в концертах «Песня года» и «Легенды Ретро FM», а также рассматривает возможность выступлений на новогодних корпоративах в городах России. Ее возвращение на российскую сцену вызвало неоднозначную реакцию общества. Так многолетняя ведущая «Песни года» Ангелина Вовк пристыдила Ротару за выступления в стране, к которой «так плохо относится». Писатель Захар Прилепин напомнил, что Ротару не скрывает своей проукраинской позиции и помогает деньгами украинским военным в Донбассе.