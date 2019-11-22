Медведев предложил новый вариант рабочей недели

Медведев предложил свой способ трансформации четырехдневки

Один из членов партии предложил закрепить понятие "неполный рабочий день" для работающих матерей с маленькими детьми для сохранения пособий. В ответ на это премьер предположил, что идею четырехдневки можно изменить в предложение коллеги по партии.

По его словам, кто-то может не захотеть работать четыре дня в неделю, но будет не против работать пять дней по четыре часа, что и будет считаться неполной занятостью. Однако в целом Медведев не поддержал возможность закрепления в Трудовом кодексе формулировки "неполный рабочий день".

Он заметил, что подобное понятие есть в законе, но оно по-разному трактуется в зависимости от трудового договора и формы трудовых отношений. По его мнению, в таких вопросах "должна быть гибкость".