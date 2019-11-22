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Медведев предложил свой способ трансформации четырехдневки 

Суть событий + ещё 15 1 час назад
Медведев предложил новый вариант рабочей недели
Фото: РИА Новости
Дмитрий Медведев на встрече с региональным активом "Единой России" рассказал, как можно на практике применить идею четырехдневной рабочей недели, сообщает РИА Новости.
Один из членов партии предложил закрепить понятие "неполный рабочий день" для работающих матерей с маленькими детьми для сохранения пособий. В ответ на это премьер предположил, что идею четырехдневки можно изменить в предложение коллеги по партии.
По его словам, кто-то может не захотеть работать четыре дня в неделю, но будет не против работать пять дней по четыре часа, что и будет считаться неполной занятостью. Однако в целом Медведев не поддержал возможность закрепления в Трудовом кодексе формулировки "неполный рабочий день".
Он заметил, что подобное понятие есть в законе, но оно по-разному трактуется в зависимости от трудового договора и формы трудовых отношений. По его мнению, в таких вопросах "должна быть гибкость".
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Теги:
Общество , Другое , Дмитрий Медведев , Единая Россия , РИА Новости
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