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Происшествия

Между Крымом и Турцией снова начали ходить паромы 

Рамблер 1 час назад
Между Крымом и Турцией снова начали ходить паромы
Фото: РИА Новости
Турция возобновила паромное сообщение с Крымом, заявила в своём Telegram-канале депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская. Паромы не ходили с 2017 года.
Возобновление паромного сообщения Поклонская назвала «еще одним шагом в сторону дружбы и признания Крыма».
«Эрдоган в очередной раз показал, что он ценит мнение своих граждан и способен проводить независимую политику», — написала депутат (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Парламентарий также отметила, что произошедшее — это «хороший пример другим странам, которые живут по указам Запада».
РИА Новости сообщили, что информацию о возобновлении паромного сообщения между Турцией и Крымом подтвердила директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова.
Ранее, как сообщал «Рамблер», лидер Турции провел встречу с российской делегацией, в состав которой входили, в том числе, депутаты Госдумы от Крыма Наталья Поклонская и Руслан Бальбек. Политики с полуострова впервые побывали в Турции вместе с официальной российской делегацией.
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Комментарии1 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Общество , Руслан Бальбек , Наталья Поклонская , Наталья Серова , Госдума , РИА Новости , Республика Крым , Турция
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