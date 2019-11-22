Появились подробности о самочувствии Гафта

Супруга Валентина Гафта рассказала о самочувствии артиста

Самочувствие ведущего актера театра "Современник" и народного артиста СССР Валентина Гафта хорошее, он продолжает восстанавливать силы, рассказала РИА Новости супруга артиста Ольга Остроумова

В августе артист был госпитализирован после перенесенного инсульта, его состояние оценивалось как удовлетворительное. Позднее супруга актера сообщала РИА Новости, что самочувствие Гафта нормализовалось, после чего его перевели в реабилитационный центр.

"Ничего еще, в порядке, пока все потихонечку, спасибо. Он уже не в реабилитационном центре, но в другом центре, восстанавливает силы", — рассказала собеседница агентства.