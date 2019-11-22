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Рассказавший о своей зарплате куратор мусорной реформы уволился 

Lenta.ru + ещё 6 59 минут назад
Рассказавший о зарплате куратор мусорной реформы уволился
Фото: РИА Новости
Глава «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев, отвечавший за проведение в России мусорной реформы, ушел в отставку, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Причиной отставки издание называет «недостаток аппаратного веса» и нехватка денег в РЭО, который из-за этого не успел выполнить все свои задачи. При этом подчеркивается, что вины самого Буцаева в этом нет, и в правительстве уже разрабатываются меры поддержки отрасли.
Одним из возможных преемников Буцаева называется бывший министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.
В начале ноября Буцаев раскрыл размер своей зарплаты, отметив, что в конечном итоге, с учетом бонусов и надбавок, она равняется примерно 950 тысячам рублей в месяц. Так он ответил на подозрения в том, что его реальный доход превышает 2,5 миллиона рублей в месяц.
РЭО был создан в начале 2019 года указом президента Владимира Путина. Компания, принадлежащая государству, отвечает за оперативное управление работой региональных операторов вывоза твердых бытовых отходов, а также курирование мусорной реформы. Сам Буцаев был назначен на эту должность в апреле.
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Комментарии48 
Теги:
Общество , Григорий Березкин , Денис Буцаев , Михаил Мень , Владимир Путин
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