Рассказавший о зарплате куратор мусорной реформы уволился

Рассказавший о своей зарплате куратор мусорной реформы уволился

Причиной отставки издание называет «недостаток аппаратного веса» и нехватка денег в РЭО, который из-за этого не успел выполнить все свои задачи. При этом подчеркивается, что вины самого Буцаева в этом нет, и в правительстве уже разрабатываются меры поддержки отрасли.

Одним из возможных преемников Буцаева называется бывший министр строительства и ЖКХ Михаил Мень

В начале ноября Буцаев раскрыл размер своей зарплаты, отметив, что в конечном итоге, с учетом бонусов и надбавок, она равняется примерно 950 тысячам рублей в месяц. Так он ответил на подозрения в том, что его реальный доход превышает 2,5 миллиона рублей в месяц.