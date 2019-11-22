В Чечне объяснили «украинский Крым» в соцсети

Чеченская соцсеть исправила ошибку с геолокацией Крыма

Чеченская социальная сеть Mylistory исправила ошибку с геолокацией Крыма , на которую жаловались пользователи. Об этом в пятницу сообщил ТАСС разработчик социальной сети Mylistory Магомед Эсханов.

Как сообщали ранее пользователи чеченской соцсети Mylistory, на которую перешел глава республики Рамзан Кадыров , ее разработчики включили Крым в состав Украины . Пользователи не могли указать в профиле, что живут на территории РФ

"Ошибку мы уже исправили, буквально несколько часов назад. Приложение состоит из нескольких тысяч строчек кода. Когда в приложение внедрялась библиотека с городами, странами и так далее, мы сами города и страны не вписывали. Это была библиотека, созданная сторонним человеком, которая должна была своевременно обновляться, но просто тот человек своевременно этот момент не устранил, потому такое произошло", — пояснил Эсханов.

Первым о создании в Чечне новой социальной сети сообщил глава республики Рамзан Кадыров в декабре 2017 года, комментируя блокировку своих аккаунтов в Instagram и Facebook.