В Чечне объяснили «украинский Крым» в соцсети

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Чеченская соцсеть исправила ошибку с геолокацией Крыма 

ТАСС + ещё 1 29 минут назад
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Фото: РИА Новости
Чеченская социальная сеть Mylistory исправила ошибку с геолокацией Крыма, на которую жаловались пользователи. Об этом в пятницу сообщил ТАСС разработчик социальной сети Mylistory Магомед Эсханов.
Как сообщали ранее пользователи чеченской соцсети Mylistory, на которую перешел глава республики Рамзан Кадыров, ее разработчики включили Крым в состав Украины. Пользователи не могли указать в профиле, что живут на территории РФ.
"Ошибку мы уже исправили, буквально несколько часов назад. Приложение состоит из нескольких тысяч строчек кода. Когда в приложение внедрялась библиотека с городами, странами и так далее, мы сами города и страны не вписывали. Это была библиотека, созданная сторонним человеком, которая должна была своевременно обновляться, но просто тот человек своевременно этот момент не устранил, потому такое произошло", — пояснил Эсханов.
Первым о создании в Чечне новой социальной сети сообщил глава республики Рамзан Кадыров в декабре 2017 года, комментируя блокировку своих аккаунтов в Instagram и Facebook.
Автор социальной сети Mylistory — юрист по образованию, параллельно занимался изучением языков программирования. Идея создания своего собственного приложения возникла 10 лет назад. Примером, по его словам, служил один из основателей компании Apple Стив Джобс.
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Теги:
Общество , Рамзан Кадыров , Стив Джобс , Apple , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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