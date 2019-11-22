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Политика

В российской армии выросло число преступлений с применением насилия 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
В российской армии участились случаи насилия
Фото: РИА Новости
Заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец заявил, что в армии России выросло число насильственных преступлений, а также посягательств на имущество и на бюджетные деньги. Он добавил, что с начала года от командиров пострадали более 100 военнослужащих.
«Практика показывает, что поддержание управляемости подразделений на кулаках со стороны этой категории командиров еще не изжито, и в текущем году пострадало более 100 подчиненных», — приводит его слова «Интерфакс».
Он добавил, что преступления в войсках часто становятся причиной невыполнения младшими и старшими командирами основных требований общевоинских уставов.
При этом по его словам, правонарушители объясняют свои действия тем, что у них мало полномочий по поддержанию правопорядка в подразделениях.
«Но в действительности одной из причин насилия является отсутствие твердых навыков работы с подчиненными, которые в том числе обусловлены недостатком профессиональной подготовки курсантов военных училищ», — уточнил Скребец.
Напомним, ранее в Забайкалье солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам на ремонтно-технической базе. Погибли восемь человек, ранения получили еще двое.
Военный следственный отдел СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства.
После министр обороны Сергей Шойгу раскритиковал подчиненных в воинской части в Забайкалье.
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Теги:
Общество , Армия , Сергей Шойгу , Сергей Скребец , СКР , Интерфакс
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