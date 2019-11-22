В российской армии участились случаи насилия

В российской армии выросло число преступлений с применением насилия

Заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец заявил, что в армии России выросло число насильственных преступлений, а также посягательств на имущество и на бюджетные деньги. Он добавил, что с начала года от командиров пострадали более 100 военнослужащих.

«Практика показывает, что поддержание управляемости подразделений на кулаках со стороны этой категории командиров еще не изжито, и в текущем году пострадало более 100 подчиненных», — приводит его слова «Интерфакс».

Он добавил, что преступления в войсках часто становятся причиной невыполнения младшими и старшими командирами основных требований общевоинских уставов.

При этом по его словам, правонарушители объясняют свои действия тем, что у них мало полномочий по поддержанию правопорядка в подразделениях.

«Но в действительности одной из причин насилия является отсутствие твердых навыков работы с подчиненными, которые в том числе обусловлены недостатком профессиональной подготовки курсантов военных училищ», — уточнил Скребец.

Напомним, ранее в Забайкалье солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам на ремонтно-технической базе. Погибли восемь человек, ранения получили еще двое.

Военный следственный отдел СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства.