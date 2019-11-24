Школьника затравили за отказ родителей сдавать деньги

В Челябинске школьник одного из учебных заведений города столкнулся с травлей после того, как его родители отказались сдавать деньги на подарки учителям. Из-за переживаний мальчик попал в больницу, где на него напал и стал душить старшеклассник, учащийся в той же школе.
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на маму шестиклассника, после её отказа делать взнос у школьника испортились отношения с одноклассниками, а также возникли проблемы с учёбой.
Из-за этого ребёнок оказался в больнице, где также подвергся нападению. По мнению его матери, на её сына напали из-за её конфликта со школой.
Родители одноклассников ребёнка обратились в городской отдел по делам несовершеннолетних с просьбой проверить подвергшегося травле мальчика. В результате у него диагностировали психологические проблемы.
В настоящее время обстоятельствами этой истории занимаются сотрудники СК.
Как писал News.ru, ранее учащимся якутских школ разрешили исполнять сокращённую версию гимна России перед началом занятий.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев 20 ноября подписал указ об обязательном исполнении гимна перед уроками учащимися школ республики. Инициатива является частью проекта «Мы — будущее России!», который, по замыслу чиновников, «нацелен на воспитание гражданина, гармонично развитой и социально ответственной личности, патриота».