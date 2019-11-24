Школьника затравили за отказ родителей сдавать деньги

Школьника в Челябинске затравили за отказ родителей сдавать деньги учителям

Челябинске школьник одного из учебных заведений города столкнулся с травлей после того, как его родители отказались сдавать деньги на подарки учителям. Из-за переживаний мальчик попал в больницу, где на него напал и стал душить старшеклассник, учащийся в той же школе.

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на маму шестиклассника, после её отказа делать взнос у школьника испортились отношения с одноклассниками, а также возникли проблемы с учёбой.

Из-за этого ребёнок оказался в больнице, где также подвергся нападению. По мнению его матери, на её сына напали из-за её конфликта со школой.

Родители одноклассников ребёнка обратились в городской отдел по делам несовершеннолетних с просьбой проверить подвергшегося травле мальчика. В результате у него диагностировали психологические проблемы.

В настоящее время обстоятельствами этой истории занимаются сотрудники СК.

Как писал News.ru, ранее учащимся якутских школ разрешили исполнять сокращённую версию гимна России перед началом занятий.