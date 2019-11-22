Кому грозит сокращение из-за невостребованности

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Названы наиболее подверженные риску исчезновения профессии 

RT на русском 33 минуты назад
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Фото: © Наталья Селиверстова РИА Новости
Эксперты Института развития интернета (ИРИ) рассказали RT, какие профессии находятся под угрозой исчезновения из-за появления новых технологий.
По мнению специалистов, в первую очередь могут исчезнуть такие профессии, как водитель такси, продавец и грузчик.
Это связано с тем, что в работе указанных специалистов зачастую не требуются развитое воображение и творческий подход. Кроме того, представителям указанных профессий нечасто приходится принимать сложные решения, считают эксперты.
«Под угрозой скорее находятся профессии, где творческий и эмоциональный интеллект человека не задействованы, то есть те сферы, где максимум действий — механические», — уточнили в ИРИ.
Ранее исследование РАНХиГС показало, какие сферы в ближайшие десять лет в России будут наиболее подвержены автоматизации (то есть работающим в них потребуется повышение или изменение квалификации, переобучение или уход с рынка труда).
В первую очередь это касается гостиничного и ресторанного бизнеса. Так, согласно подсчётам специалистов, в этой сфере доля работников, подверженных риску в связи с автоматизацией, составляет 73%.
Наряду с этим отмечается, что наименее автоматизированной областью признано образование (27%).
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Теги:
Общество , Институт развития интернета , РАНХиГС
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