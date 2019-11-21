Маг из Москвы обманул украинскую модель

Маг из Москвы Борис Шабрин изгнал злой дух из дома украинской модели по имени Дарья за три тысячи евро. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».

Дарья — уроженка Украины . В середине 2000-х годов она переехала в Италию, стала там моделью, разбогатела на этом и купила себе несколько домов и автомобиль «Феррари» . Не так давно Дарья обратилась к московскому магу по имени Борис Шабрин с жалобой на проблемы с мужчиной.

«Мэш» не уточнил, какого рода проблемы возникли у девушки и как зовут мужчину, однако, по сведениям канала, причиной возникновения проблем Шабрин в ходе «диагностики» счел то, что в доме модели поселился злой дух, а некая уличная кошка, которая это чувствует, стала часто лежать по этой причине на капоте «Феррари».

Маг провел сеанс экзорцизма, потребовал за это и получил от Дарьи около трех тысяч евро (немногим более 21 тысячи рублей, согласно курсу Центрального банка России на сегодня).

Между тем проблемы с мужчиной у модели остались. По этой причине она сочла себя обманутой, однако ее попытки выйти на связь с Шабриным вновь успехом не увенчались — тот немедленно и повсюду ее заблокировал.