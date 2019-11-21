В России появится больше СИЗО и тюрем

Директор ФСИН анонсировал строительство новых СИЗО и тюремных помещений

"Нам нужно обеспечить те условия, которые соответствуют и мировым, и российским стандартам. Поэтому в этих рамках, с учетом финансирования, мы во взаимодействии с субъектами РФ будем строить дополнительные объекты. Прежде всего, это следственные изоляторы, это тюремные помещения", — сообщил Калашников в четверг в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, также ведомство с нового года намерено начать строить в пенитенциарных учреждениях новые исправительные центры, чтобы укрепить производство, которое располагается в системе ФСИН. Там будут трудиться заключенные, чтобы, в частности, выплачивать алименты и возмещать ущерб по решениям судов.