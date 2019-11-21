Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: Россия поставила Турцию перед выбором
Пока вы не уснули: Россия поставила Турцию перед выбором
В мире
Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском
Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском
Политика
В ЧВК Вагнера отреагировали на "казнь" в Сирии
В ЧВК Вагнера отреагировали на "казнь" в Сирии
В мире
Глава «Победы» предупредил о катастрофах в аэропортах
Глава «Победы» предупредил о катастрофах в аэропортах
Общество

Директор ФСИН анонсировал строительство новых СИЗО и тюремных помещений 

РИА Новости + ещё 4 3 часа назад
В России появится больше СИЗО и тюрем
Фото: РИА Новости
Начальник ФСИН России Александр Калашников заявил о строительстве новых СИЗО, тюремных помещений и исправительных центров.
"Нам нужно обеспечить те условия, которые соответствуют и мировым, и российским стандартам. Поэтому в этих рамках, с учетом финансирования, мы во взаимодействии с субъектами РФ будем строить дополнительные объекты. Прежде всего, это следственные изоляторы, это тюремные помещения", — сообщил Калашников в четверг в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, также ведомство с нового года намерено начать строить в пенитенциарных учреждениях новые исправительные центры, чтобы укрепить производство, которое располагается в системе ФСИН. Там будут трудиться заключенные, чтобы, в частности, выплачивать алименты и возмещать ущерб по решениям судов.
Калашников возглавил ФСИН в начале октября, сменив на этом посту Геннадия Корниенко (был директором в 2012-2019 годы). Он выходец из спецслужб, служил в органах госбезопасности СССР и РФ, был замдиректора ФСО и директором Государственной фельдъегерской службы.
Видео дня. Голая блондинка поставила крест на карьере судьи
Последние новости
Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре В США автомат ШАК-12 назвали "ужасом на поле боя" В США автомат ШАК-12 назвали "ужасом на поле боя" Горбачев ответил на слова Путина о причинах распада СССР Горбачев ответил на слова Путина о причинах распада СССР
Комментарии4 
Теги:
Общество , Александр Калашников , Геннадий Корниенко , ФСБ , Федеральная служба охраны , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Россия поставила Турцию перед выбором
Пока вы не уснули: Россия поставила Турцию перед выбором 35
Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском
Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском 7
В ЧВК Вагнера отреагировали на «казнь» в Сирии
В ЧВК Вагнера отреагировали на «казнь» в Сирии 513
Глава «Победы» предупредил о катастрофах в аэропортах
Глава «Победы» предупредил о катастрофах в аэропортах 6
Опустили ниже плинтуса: о чем Рошаль попросил Путина
Опустили ниже плинтуса: о чем Рошаль попросил Путина 31
Видео
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
01:33
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Политика Украина
Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском
04:54
Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском
Политика
Дану Борисову обвинили в мошенничестве
00:22
Дану Борисову обвинили в мошенничестве
Шоу-бизнес
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
00:45
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
Общество
«Хватит унижать женщину»: Пригожин вступился за Ротару
04:10
«Хватит унижать женщину»: Пригожин вступился за Ротару
Шоу-бизнес Статьи
Переданные Россией корабли вернулись на Украину
01:39
Переданные Россией корабли вернулись на Украину
В мире Украина
«Руки-базуки» показал руки после операции
00:07
«Руки-базуки» показал руки после операции
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение