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Российские океанографы заявили, что необходимости включать косатку в Красную книгу нет 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Российские океанографы решают судьбу косаток
Фото: ТАСС
Популяция косаток в России достаточно большая, и этот вид млекопитающих не нуждается во включении в Красную книгу. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин.
В июне сообщалось, что Минприроды проводит подготовительную работу по включению в Красную книгу дальневосточной плотоядной косатки. Однако, по данным издания "Коммерсантъ", в новую редакцию Красной книги РФ большинство "спорных" видов животных и птиц, защиты над которыми ученые добиваются много лет, могут не попасть, в том числе речь шла о косатке.
"Мы неоднократно говорили, что мы с этой позицией [относительно необходимости включения косатки в Красную книгу] не согласны. Красная книга — это исчезающие виды, и каждый такой вид подразумевает определенную программу действий со стороны государства и общественности. Что касается таких морских млекопитающих, как косатки, он не только не является вымирающим, но и преобладает в большом количестве", — сказал директор НИИ.
Кроме того, по словам Колончина, популяция косаток в настоящее время требует регуляции.
"Мы готовы сегодня сказать, что у нас нет проблемы с популяций ни косаток, ни белух. Напротив, большое скопление косаток — это большая проблема для промысла", — отметил он.
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Теги:
Общество , Экология , Минприроды
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