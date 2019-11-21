Пахмутова пожелала Путину мужества и энергии

Композитор Александра Пахмутова , получая из рук президента РФ Владимира Путина орден Андрея Первозванного, пожелала главе государства мужества и энергии и поблагодарила его за высокую оценку ее деятельности.

Президент на торжественной церемонии в Кремле вручил Пахмутовой высшую государственную награду России за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

"Я хочу вам пожелать, Владимир Владимирович, сегодня, не всегда есть такая возможность, а сегодня такая возможность есть, сказать вам. Вы возглавляете легендарную страну, потрясающую страну, поэтому мы не допустим, чтобы все было хуже. Все должно быть хорошо. Талантливые люди, великолепная страна. И вы это знаете и любите. Я хочу пожелать вам мужества, энергии. Вы поможете всегда, что бы ни было. Спасибо за такую высокую оценку. Я буду стараться как получится", — сказала Пахмутова.

За долгие годы творчества композитор написала более 400 песен, в том числе хиты "Птица счастья" и "Надежда". Звезде сцены, по чьей музыке можно проследить историю целой страны, 9 ноября исполнилось 90 лет.