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Пахмутова пожелала Путину мужества и энергии 

РИА Новости + ещё 9 2 часа назад
Пахмутова пожелала Путину мужества и энергии
Фото: РИА Новости
Композитор Александра Пахмутова, получая из рук президента РФ Владимира Путина орден Андрея Первозванного, пожелала главе государства мужества и энергии и поблагодарила его за высокую оценку ее деятельности.
Президент на торжественной церемонии в Кремле вручил Пахмутовой высшую государственную награду России за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
"Я хочу вам пожелать, Владимир Владимирович, сегодня, не всегда есть такая возможность, а сегодня такая возможность есть, сказать вам. Вы возглавляете легендарную страну, потрясающую страну, поэтому мы не допустим, чтобы все было хуже. Все должно быть хорошо. Талантливые люди, великолепная страна. И вы это знаете и любите. Я хочу пожелать вам мужества, энергии. Вы поможете всегда, что бы ни было. Спасибо за такую высокую оценку. Я буду стараться как получится", — сказала Пахмутова.
За долгие годы творчества композитор написала более 400 песен, в том числе хиты "Птица счастья" и "Надежда". Звезде сцены, по чьей музыке можно проследить историю целой страны, 9 ноября исполнилось 90 лет.
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Теги:
Общество , Александра Пахмутова , Владимир Путин
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