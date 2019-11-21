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Владимир Путин вручает государственные награды. Видеотрансляция 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Путин вручает государственные награды
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин вручает в Кремле государственные награды за выдающиеся достижения в различных сферах.
Как ранее сообщила пресс-служба авиакомпании "Уральские авиалинии", на церемонии будут вручены звезды Героев России Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину — пилотам самолета Airbus A321, совершившим 15 августа аварийную посадку на кукурузное поле неподалеку от аэропорта Жуковский. Уже на следующий день после инцидента глава государства подписал указ о присвоении летчикам званий Героя России "за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях".
Другие члены экипажа были удостоены орденов Мужества, награды им 20 ноября вручил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
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Теги:
Общество , Евгений Дитрих , Владимир Путин
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