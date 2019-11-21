Названы любимые домашние животные россиян

Исследование выявило, каких домашних животных россияне заводят чаще всего

Россияне чаще заводят беспородных кошек и собак (30%), чем породистых (21%), свидетельствуют результаты исследования аналитического центра НАФИ.

По данным исследования, домашние животные есть у 44% россиян. У 22% это беспородная кошка, у 11% — породистая, у 10% дома живет породистая собака, а у 8% — беспородная. Также по 2% респондентов держат птиц, аквариумных рыбок и мелких животных (кроликов, хорьков, хомячков, морских свинок, черепашек и так далее).

Отмечается, что чаще всего хозяева домашних питомцев тратят средства на корм (80%) и ветеринарные услуги и лекарства для них (45%). Помимо этого, россияне тратят деньги на перевозки в транспорте (18%), парикмахерские услуги (6%), одежду и амуницию (5%), туалет (наполнитель и лоток — 4%), игрушки (3%), дрессуру, содержание в гостиницах и выгул (2-3%), косметику и уход (1%).

Большинство опрошенных тратят на содержание одного своего питомца (самого крупного) 1,5 тысячи рублей в месяц, расходы на него у почти четверти россиян превышают 2 тысячи рублей в месяц, 6% тратят свыше 5 тысяч рублей.

Результаты исследования показали, что россияне, которые не заводят дома животных, чаще всего объясняют это нехваткой свободного времени (28%), а также проблемами со здоровьем (15%), отсутствием места в доме (11%), нежеланием терпеть грязь, шерсть и запах (11%) и нелюбовь к животным в целом (11%), еще 9% переживают, что питомца не с кем будет оставить, 6% опрошенным не позволяют финансы.