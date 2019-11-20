Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: дело о бойне в Забайкалье получило продолжение
Пока вы не уснули: дело о бойне в Забайкалье получило продолжение
В мире
Сын Ротару сделал заявление
Сын Ротару сделал заявление
Шоу-бизнес
Переданные Россией корабли вернулись на Украину
Переданные Россией корабли вернулись на Украину
В мире
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Шоу-бизнес

Развеяны мифы о хлебе с плесенью 

Рамблер 43 минуты назад
Развеяны мифы о хлебе с плесенью
Фото: depositphotos.com
Плесень на хлебе не говорит о его плохом качестве, заявил глава Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон.
По его словам, появление плесени на батоне связано с тем, что его упаковали, не дав как следует остыть.
«Хлеб остывает под упаковкой, и тогда на его поверхности появляется влага. Лучшей среды для развития плесени придумать нельзя, потому что плесневые микробы есть везде», — приводит РИА «Новости» слова Кацнельсона.
Он заверил, что даже с появлением плесени хлеб можно употреблять в пищу: небольшие очаги можно вырезать ножом, а сам хлеб останется доброкачественным.
Глава РОСПиК также развеял мифы об использовании «плохой муки» и консервантов при выпечке хлеба. По его словам, для разных видов изделий используется разная мука, а консерванты добавляют в хлеб длительного хранения. Кроме того, в России используются только одобренные Роспотребнадзором консерванты.
«Все, что в хлебе есть — все разрешено ведомством», — подчеркнул Кацнельсон.
Глава гильдии назвал хлеб «лидером по безопасности». По его словам, хлеб «проходит через печку», поэтому является абсолютно безопасным продуктом.
Видео дня. Воспитатели детсада без остановки ругали детей матом
Комментарии 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Роспотребнадзор , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: дело о бойне в Забайкалье получило продолжение
Пока вы не уснули: дело о бойне в Забайкалье получило продолжение 26
Сын Ротару сделал заявление
Сын Ротару сделал заявление 208
Переданные Россией корабли вернулись на Украину
Переданные Россией корабли вернулись на Украину 76
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару 1140
Отцу Мары Багдасарян вернули российское гражданство
Отцу Мары Багдасарян вернули российское гражданство 18
Видео
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
00:45
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
Общество
«Хватит унижать женщину»: Пригожин вступился за Ротару
04:10
«Хватит унижать женщину»: Пригожин вступился за Ротару
Шоу-бизнес Статьи
Переданные Россией корабли вернулись на Украину
01:39
Переданные Россией корабли вернулись на Украину
В мире Украина
«Руки-базуки» показал руки после операции
00:07
«Руки-базуки» показал руки после операции
Шоу-бизнес
Секретный полигон Тонопа попал на видео
06:40
Секретный полигон Тонопа попал на видео
Армия Войска
В России отреагировали на новые обвинения Киева
01:39
В России отреагировали на новые обвинения Киева
Политика
С возвращённых Киеву кораблей пропали унитазы
01:39
С возвращённых Киеву кораблей пропали унитазы
В мире Украина
Пока вы не уснули: дело о бойне в Забайкалье получило продолжение
01:02
Пока вы не уснули: дело о бойне в Забайкалье получило продолжение
В мире
Раскрыты неизвестные детали биографии Путина
02:03
Раскрыты неизвестные детали биографии Путина
Политика
Россия показала испытания «Бога войны»
00:32
Россия показала испытания «Бога войны»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение