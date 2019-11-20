Развеяны мифы о хлебе с плесенью

Плесень на хлебе не говорит о его плохом качестве, заявил глава Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон.

По его словам, появление плесени на батоне связано с тем, что его упаковали, не дав как следует остыть.

«Хлеб остывает под упаковкой, и тогда на его поверхности появляется влага. Лучшей среды для развития плесени придумать нельзя, потому что плесневые микробы есть везде», — приводит РИА «Новости» слова Кацнельсона.

Он заверил, что даже с появлением плесени хлеб можно употреблять в пищу: небольшие очаги можно вырезать ножом, а сам хлеб останется доброкачественным.

Глава РОСПиК также развеял мифы об использовании «плохой муки» и консервантов при выпечке хлеба. По его словам, для разных видов изделий используется разная мука, а консерванты добавляют в хлеб длительного хранения. Кроме того, в России используются только одобренные Роспотребнадзором консерванты.

«Все, что в хлебе есть — все разрешено ведомством», — подчеркнул Кацнельсон.

Глава гильдии назвал хлеб «лидером по безопасности». По его словам, хлеб «проходит через печку», поэтому является абсолютно безопасным продуктом.