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Отцу Мары Багдасарян вернули российское гражданство 

Говорит Москва 39 минут назад
Отцу Мары Багдасарян вернули российское гражданство
Фото: ТАСС
Адвокат Эльмара Багдасаряна ранее сообщил, что его доверителю аннулировали паспорт, так как он получил его не в установленном порядке.
Мужчине предложили получить разрешение на временное проживание, вид на жительство или обратиться с заявлением о приёме в гражданство.
Сегодня telegram-канал Mash опубликовал документ от ГУ МВД по Москве на имя Эльмара Багдасаряна. В нём сказано о проведении проверки «по вновь открывшимся обстоятельствам». Она показала, что паспорт был получен в установленном законом порядке и считается действительным.
Мара Багдасарян стала широко известна после резонансной истории с гонками на Gelandewagen. Девушку бессрочно лишили водительского удостоверения.
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Теги:
Общество , Мара Багдасарян , МВД
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