Отцу Мары Багдасарян вернули российское гражданство

Адвокат Эльмара Багдасаряна ранее сообщил, что его доверителю аннулировали паспорт, так как он получил его не в установленном порядке.

Мужчине предложили получить разрешение на временное проживание, вид на жительство или обратиться с заявлением о приёме в гражданство.

Сегодня telegram-канал Mash опубликовал документ от ГУ МВД по Москве на имя Эльмара Багдасаряна. В нём сказано о проведении проверки «по вновь открывшимся обстоятельствам». Она показала, что паспорт был получен в установленном законом порядке и считается действительным.