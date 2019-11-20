Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Политика
Бойня в Забайкалье привела к новому уголовному делу
Бойня в Забайкалье привела к новому уголовному делу
Происшествия
Путин назвал причину распада СССР
Путин назвал причину распада СССР
Политика
На Украине захотели "вжарить" по России
На Украине захотели "вжарить" по России
В мире

Бортпроводники севшего в поле А321 получили ордена Мужества 

News.ru 1 час назад
Бортпроводники А321 получили ордена Мужества
Фото: News.ru
Бортпроводники лайнера Airbus A321, севшего на кукурузном поле в Подмосковье, получили госнаграды. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих вручил им ордена Мужества.
Обладателями государственных наград — орденов Мужества — стали бортпроводники: Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Яна Ягодина и Надежда Вершинина, — сообщили ТАСС в пресс-службе «Уральских авиалиний».
Кроме того, все члены экипажа получили ведомственные награды.
Жёсткую посадку A321, летевший из Москвы в Симферополь, совершил 15 августа. Причиной ЧП стало попадание птиц в оба двигателя Аirbus. Из-за этого произошли отказ и возгорание силовых установок. Экипаж мастерски справился со сложной задачей, и никто из находившихся на борту 230 человек не погиб. В результате происшествия незначительно пострадали 76 человек, 19 из которых — дети.
Ранее News.ru писал, что пилоты А321 Дамир Юсупов и Георгий Мурзин будут награждены звёздами Героев России. Вручение пройдёт в Кремле 21 ноября.
Видео дня. Воспитатели детсада без остановки ругали детей матом
News.ru: последние новости
Патриарх Кирилл обвинил внешние силы в расколе в православии Патриарх Кирилл обвинил внешние силы в расколе в православии Госорганы РФ откажутся от приёма граждан Госорганы РФ откажутся от приёма граждан В питерском баре официанты-хамы будут материться и посылать клиентов В питерском баре официанты-хамы будут материться и посылать клиентов
Комментарии 
Теги:
Общество , Яна Ягодина , Евгений Дитрих , Дмитрий Гончаренко , Уральские авиалинии , ИТАР-ТАСС , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап» 135
Бойня в Забайкалье привела к новому уголовному делу
Бойня в Забайкалье привела к новому уголовному делу 99
Путин назвал причину распада СССР
Путин назвал причину распада СССР 6
На Украине захотели «вжарить» по России
На Украине захотели «вжарить» по России 135
С возвращённых Киеву кораблей пропали унитазы
С возвращённых Киеву кораблей пропали унитазы 33
Видео
С возвращённых Киеву кораблей пропали унитазы
01:39
С возвращённых Киеву кораблей пропали унитазы
В мире Украина
Путин назвал причину распада СССР
10:09
Путин назвал причину распада СССР
Политика
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
00:34
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Политика
Пригожин заступился за Ротару
04:10
Пригожин заступился за Ротару
Шоу-бизнес
Израиль нанес удары по Дамаску
00:47
Израиль нанес удары по Дамаску
Армия Ближний Восток
Рэперша устроила пьяный дебош в аэропорту
00:32
Рэперша устроила пьяный дебош в аэропорту
Шоу-бизнес Происшествия
Путин назвал нежелательный сценарий в Донбассе
00:57
Путин назвал нежелательный сценарий в Донбассе
Армия В мире
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
01:28
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
Политика
На Украине захотели «вжарить» по России
00:44
На Украине захотели «вжарить» по России
В мире Политика
Просадка плиты: почему россияне сварились в кипятке
00:40
Просадка плиты: почему россияне сварились в кипятке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение