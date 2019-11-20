Бортпроводники А321 получили ордена Мужества

Бортпроводники севшего в поле А321 получили ордена Мужества

Кроме того, все члены экипажа получили ведомственные награды.

Жёсткую посадку A321, летевший из Москвы в Симферополь, совершил 15 августа. Причиной ЧП стало попадание птиц в оба двигателя Аirbus. Из-за этого произошли отказ и возгорание силовых установок. Экипаж мастерски справился со сложной задачей, и никто из находившихся на борту 230 человек не погиб. В результате происшествия незначительно пострадали 76 человек, 19 из которых — дети.

Ранее News.ru писал, что пилоты А321 Дамир Юсупов и Георгий Мурзин будут награждены звёздами Героев России. Вручение пройдёт в Кремле 21 ноября.