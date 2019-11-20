Россияне признали Гварамию невменяемым

32% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, считают, что бывший генеральный директор телеканала "Рустави 2" Ника Гварамия является невменяемым человеком.

30% опрошенных ждут, когда «за ним приедет неотложка». Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что эта персона их сильно раздражает. «Надо срочно лечить», — сказали они.

20% проголосовавших видят в неадекватном поведении Гварамии не что иное, как пиар-ход.

Всего в опросе приняли участие 5115 человек.

Скандальный медиаменеджер Ника Гварамия пригрозил изнасиловать матерей лидеров партии «Грузинская мечта». Об этом сообщает «Взгляд».

Гварамия — бывший генеральный директор телекомпании «Рустави 2». За пределы Грузии его известность распространилась летом, когда он встал на защиту на тот момент ведущего одного из шоу на канале «Рустави 2» Георгия Габуния, в прямом эфире оскорбившего президента России Владимира Путина

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Позже Гварамия заявил к тому же, что мочился в вино и боржоми, экспортируемые в Россию, а еще позже был уволен из «Рустави 2» по решению нового руководства телекомпании.

Вскоре после этого Гварамия создал телекомпанию «Мтавари архи» («Главный канал») и пригласил туда журналистов, которые также были уволены с «Рустави 2», в том числе Габунию.