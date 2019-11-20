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В питерском баре официанты-хамы будут материться и посылать клиентов 

News.ru 1 час назад
В питерском баре официанты будут материться на клиентов
Фото: Pixabay.com
Бар, где официанты хамят посетителям и ругаются матом, откроется в Санкт-Петербурге. Создатели заведения намеренно решили создать в нём такую атмосферу, рассчитывая, что необычный колорит привлечёт посетителей.
В качестве официантов будут работать нанятые актёры. При этом, как заявляют авторы идеи, те будут «вести себя, как хотят». Впрочем, если посетителю всё-таки удастся рассмешить чрезмерно хмурого официанта, ему полагается бесплатный коктейль.
Заведение с провокационным названием «УЕ!Бар» открывает команда «Угрюмочной» — кафе для грустных людей, в северной столице таких мест уже два. Там для не в меру печальных посетителей есть жилетка для рыданий, коктейли в пистолете и даже служба психологической поддержки.
В новом баре, как сказано на официальном сайте, можно будет выбрать коктейль «вилкой в глаз», или, например, «присесть на стул с пиками точёными». При этом вполне можно оказаться посланным куда подальше. Причём, совершенно бесплатно, за счёт заведения.
Могут ли в соответственной манере вести себя посетители бара, не уточняется.
Как ранее писал News.ru, курение кальянов в ресторанах и кафе в России могут запретить. С такой инициативой планирует выступить Совет Федерации, сообщил председатель бюджетного комитета верхней палаты парламента Сергей Рябухин.
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Теги:
Общество , Сергей Рябухин , Совет Федерации , Санкт-Петербург
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