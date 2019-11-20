В питерском баре официанты будут материться на клиентов

В питерском баре официанты-хамы будут материться и посылать клиентов

Бар, где официанты хамят посетителям и ругаются матом, откроется в Санкт-Петербурге . Создатели заведения намеренно решили создать в нём такую атмосферу, рассчитывая, что необычный колорит привлечёт посетителей.

В качестве официантов будут работать нанятые актёры. При этом, как заявляют авторы идеи, те будут «вести себя, как хотят». Впрочем, если посетителю всё-таки удастся рассмешить чрезмерно хмурого официанта, ему полагается бесплатный коктейль.

Заведение с провокационным названием «УЕ!Бар» открывает команда «Угрюмочной» — кафе для грустных людей, в северной столице таких мест уже два. Там для не в меру печальных посетителей есть жилетка для рыданий, коктейли в пистолете и даже служба психологической поддержки.

В новом баре, как сказано на официальном сайте, можно будет выбрать коктейль «вилкой в глаз», или, например, «присесть на стул с пиками точёными». При этом вполне можно оказаться посланным куда подальше. Причём, совершенно бесплатно, за счёт заведения.

Могут ли в соответственной манере вести себя посетители бара, не уточняется.