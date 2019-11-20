Мэрия Москвы и Rambler Group запустили проект о столице 

Комитет по туризму города Москвы совместно с АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства» и Rambler Group запустили информационный проект про Москву. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Спецпроект «Твоя Москва» запущен на базе издания «Афиша Daily». На сайте доступны статьи, обзоры от блогеров, которые помогут туристам из регионов составить маршрут путешествия по неочевидным местам столицы. В то же время отмечается, что материалы окажутся полезны и для москвичей.
Посетителям сервиса доступны несколько вкладок: «дети», «еда», «шопинг» и «прогулки».