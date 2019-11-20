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Мэрия Москвы и Rambler Group запустили проект о столице 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Мэрия Москвы и Rambler Group запустили проект о столице
Фото: РИА Новости
Комитет по туризму города Москвы совместно с АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства» и Rambler Group запустили информационный проект про Москву. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Спецпроект «Твоя Москва» запущен на базе издания «Афиша Daily». На сайте доступны статьи, обзоры от блогеров, которые помогут туристам из регионов составить маршрут путешествия по неочевидным местам столицы. В то же время отмечается, что материалы окажутся полезны и для москвичей.
Посетителям сервиса доступны несколько вкладок: «дети», «еда», «шопинг» и «прогулки».
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Теги:
Общество , Правительство Москвы , Рамблер , Lenta.ru , Москва
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