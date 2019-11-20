На россиянку завели дело из-за «Монологов вагины»

Россиянку заподозрили в распространении порно из-за «Монологов вагины»

ЛГБТ-активистка из Комсомольска-на-Амуре , режиссер молодежного театра «Мерак» Юлия Цветкова стала фигуранткой уголовного дела о распространении порнографии, в связи с чем у нее провели обыски. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

По словам Цветковой, полиция сообщила ей о возбужденном деле, встретив на вокзале, куда девушка прибыла на поезде из рабочей поездки. Ее сопроводили на опрос, однако Цветкова отказалась давать показания. После этого активистку перевели из статуса свидетеля в статус подозреваемой и взяли с девушки подписки о неразглашении и о невыезде.

После этого правоохранители провели обыск в квартире Цветковой и в детской студии, где она ранее работала. У нее изъяли технику, документы и брошюры на гендерную тематику.

«Помимо прочего, они сказали, что я лесбиянка и секс-тренер, веду пропаганду. Никакого отношения к действительности это не имеет», — заявила девушка.

Как уточняет местное издание Dvhab.ru, дело было возбуждено из-за паблика «Монологи вагины» во «ВКонтакте», в котором жительница Хабаровского края была модератором. В настоящий момент в сообществе состоят 326 человек, в его описании указано, что паблик призван снять «стигму с вагины и женской физиологии в целом».

В октябре этого года Цветкова сообщала «ОВД-Инфо», что ее вместе с двумя подписчицами сообщества вызвали в полицию. Девушек спрашивали о содержании паблика, в то время как Цветковой задавали вопросы об ЛГБТ, феминизме и порнографии. Правоохранители не предъявили ей конкретных обвинений, но сказали, что причиной вызова стало заявление петербургского активиста Тимура Булатова , известного своими гомофобными взглядами.

В марте Цветкову также вызывали в полицию из-за подозрений в распространении порнографии, связанных с бодипозитивными рисунками для проекта «Женщина не кукла». На них были изображены женщины и различные лозунги с фразой «У живых женщин есть… И это нормально!». На одном из рисунков была нарисована обнаженная девушка со складками на животе.

За несколько дней до этого городские власти запретили Цветковой проводить фестиваль молодежного искусства «Цвет шафрана», назвав его «развратной заразой» и пропагандой гомосексуальных отношений. Недовольство чиновников было вызвано, в частности, постановкой «Голубое и розовое» о гендерных стереотипах.