Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России отреагировали на новые обвинения Киева
В России отреагировали на новые обвинения Киева
Политика
В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России
В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России
В мире
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Шоу-бизнес
"Руки-базуки" показал руки после операции
"Руки-базуки" показал руки после операции
Шоу-бизнес

Россиянку заподозрили в распространении порно из-за «Монологов вагины» 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
На россиянку завели дело из-за «Монологов вагины»
Фото: Вконтакте
ЛГБТ-активистка из Комсомольска-на-Амуре, режиссер молодежного театра «Мерак» Юлия Цветкова стала фигуранткой уголовного дела о распространении порнографии, в связи с чем у нее провели обыски. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».
По словам Цветковой, полиция сообщила ей о возбужденном деле, встретив на вокзале, куда девушка прибыла на поезде из рабочей поездки. Ее сопроводили на опрос, однако Цветкова отказалась давать показания. После этого активистку перевели из статуса свидетеля в статус подозреваемой и взяли с девушки подписки о неразглашении и о невыезде.
После этого правоохранители провели обыск в квартире Цветковой и в детской студии, где она ранее работала. У нее изъяли технику, документы и брошюры на гендерную тематику.
«Помимо прочего, они сказали, что я лесбиянка и секс-тренер, веду пропаганду. Никакого отношения к действительности это не имеет», — заявила девушка.
Как уточняет местное издание Dvhab.ru, дело было возбуждено из-за паблика «Монологи вагины» во «ВКонтакте», в котором жительница Хабаровского края была модератором. В настоящий момент в сообществе состоят 326 человек, в его описании указано, что паблик призван снять «стигму с вагины и женской физиологии в целом».
В октябре этого года Цветкова сообщала «ОВД-Инфо», что ее вместе с двумя подписчицами сообщества вызвали в полицию. Девушек спрашивали о содержании паблика, в то время как Цветковой задавали вопросы об ЛГБТ, феминизме и порнографии. Правоохранители не предъявили ей конкретных обвинений, но сказали, что причиной вызова стало заявление петербургского активиста Тимура Булатова, известного своими гомофобными взглядами.
В марте Цветкову также вызывали в полицию из-за подозрений в распространении порнографии, связанных с бодипозитивными рисунками для проекта «Женщина не кукла». На них были изображены женщины и различные лозунги с фразой «У живых женщин есть… И это нормально!». На одном из рисунков была нарисована обнаженная девушка со складками на животе.
За несколько дней до этого городские власти запретили Цветковой проводить фестиваль молодежного искусства «Цвет шафрана», назвав его «развратной заразой» и пропагандой гомосексуальных отношений. Недовольство чиновников было вызвано, в частности, постановкой «Голубое и розовое» о гендерных стереотипах.
Видео дня. Воспитатели детсада без остановки ругали детей матом
Последние новости
Источник рассказал о поведении Шамсутдинова в момент расстрела сослуживцев Источник рассказал о поведении Шамсутдинова в момент расстрела сослуживцев В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России Россияне выстроились в очереди из-за подорожания медсправок для водителей Россияне выстроились в очереди из-за подорожания медсправок для водителей
Комментарии 
Теги:
Общество , Тимур Булатов , Юлия Цветкова , Комсомольск-На-Амуре
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России отреагировали на новые обвинения Киева
В России отреагировали на новые обвинения Киева 12
В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России
В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России 72
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару 557
«Руки-базуки» показал руки после операции
«Руки-базуки» показал руки после операции 18
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап» 569
Видео
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
00:45
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
Общество
«Руки-базуки» показал руки после операции
00:07
«Руки-базуки» показал руки после операции
Шоу-бизнес
В России отреагировали на новые обвинения Киева
01:39
В России отреагировали на новые обвинения Киева
Политика
С возвращённых Киеву кораблей пропали унитазы
01:39
С возвращённых Киеву кораблей пропали унитазы
В мире Украина
Раскрыты неизвестные детали биографии Путина
02:03
Раскрыты неизвестные детали биографии Путина
Политика
Россия показала испытания «Бога войны»
00:32
Россия показала испытания «Бога войны»
Армия Оружие
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
03:17
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Шоу-бизнес
Путин назвал причину распада СССР
10:09
Путин назвал причину распада СССР
Политика
Российские танки перепугали норвежских военных
00:42
Российские танки перепугали норвежских военных
Армия Оружие
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
00:34
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение