Политолога оштрафовали за критику «путинских судей»

Суд оштрафовал политолога за критику «путинских судей»

Политолог из Екатеринбурга , колумнист издания «Ведомости» Фёдор Крашенинников решением суда оштрафован за критическую публикацию в социальной сети, где он в грубой форме раскритиковал судейскую систему России . Работников этой сферы он назвал «путинскими» и присовокупил непечатный эпитет, который традиционно употребляют по отношению к женщинам с пониженной социальной ответственностью.

Суд посчитал, что эта фраза «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность», и оценил деяние в 30 тысяч рублей.

О вынесенном вердикте Крашенинников сообщил в Telegram. После этого ему начали поступать переводы от единомышленников, которые решили финансово поддержать политолога.

Штраф будем оспаривать, в любом случае оставшиеся деньги я переведу куда надо, не сомневайтесь, — написал колумнист.

Леонида Волкова. Как сообщают «Ведомости», административное дело в отношении Крашенинникова было возбуждено в конце октября 2019 года. Гнев оштрафованного был вызван судебным разбирательством по делу директора Фонда борьбы с коррупцией

Жалобу на публикацию в социальной сети в правоохранительные органы подал уроженец Свердловской области Салават Хазиев. Однако Крашенинников считает, что инициатива на самом деле «исходила от каких-то других людей», и связывает дело против себя с критикой в адрес местных властей.