Политолога оштрафовали за критику «путинских судей»

Политолог из Екатеринбурга, колумнист издания «Ведомости» Фёдор Крашенинников решением суда оштрафован за критическую публикацию в социальной сети, где он в грубой форме раскритиковал судейскую систему России. Работников этой сферы он назвал «путинскими» и присовокупил непечатный эпитет, который традиционно употребляют по отношению к женщинам с пониженной социальной ответственностью.
Суд посчитал, что эта фраза «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность», и оценил деяние в 30 тысяч рублей.
О вынесенном вердикте Крашенинников сообщил в Telegram. После этого ему начали поступать переводы от единомышленников, которые решили финансово поддержать политолога.
Штраф будем оспаривать, в любом случае оставшиеся деньги я переведу куда надо, не сомневайтесь, — написал колумнист.
Как сообщают «Ведомости», административное дело в отношении Крашенинникова было возбуждено в конце октября 2019 года. Гнев оштрафованного был вызван судебным разбирательством по делу директора Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова.
Жалобу на публикацию в социальной сети в правоохранительные органы подал уроженец Свердловской области Салават Хазиев. Однако Крашенинников считает, что инициатива на самом деле «исходила от каких-то других людей», и связывает дело против себя с критикой в адрес местных властей.
Ранее, как писал News.ru, Роскомнадзор обязал ряд сайтов удалить изображения и комментарии, в неприличной форме оскорбляющие конституцию, гимн, герб и флаг России.