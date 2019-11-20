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Суд оштрафовал политолога за критику «путинских судей» 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Политолога оштрафовали за критику «путинских судей»
Фото: News.ru
Политолог из Екатеринбурга, колумнист издания «Ведомости» Фёдор Крашенинников решением суда оштрафован за критическую публикацию в социальной сети, где он в грубой форме раскритиковал судейскую систему России. Работников этой сферы он назвал «путинскими» и присовокупил непечатный эпитет, который традиционно употребляют по отношению к женщинам с пониженной социальной ответственностью.
Суд посчитал, что эта фраза «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность», и оценил деяние в 30 тысяч рублей.
О вынесенном вердикте Крашенинников сообщил в Telegram. После этого ему начали поступать переводы от единомышленников, которые решили финансово поддержать политолога.
Штраф будем оспаривать, в любом случае оставшиеся деньги я переведу куда надо, не сомневайтесь, — написал колумнист.
Как сообщают «Ведомости», административное дело в отношении Крашенинникова было возбуждено в конце октября 2019 года. Гнев оштрафованного был вызван судебным разбирательством по делу директора Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова.
Жалобу на публикацию в социальной сети в правоохранительные органы подал уроженец Свердловской области Салават Хазиев. Однако Крашенинников считает, что инициатива на самом деле «исходила от каких-то других людей», и связывает дело против себя с критикой в адрес местных властей.
Ранее, как писал News.ru, Роскомнадзор обязал ряд сайтов удалить изображения и комментарии, в неприличной форме оскорбляющие конституцию, гимн, герб и флаг России.
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Комментарии1 
Теги:
Общество , Происшествия , Федор Крашенинников , Леонид Волков , Роскомнадзор , Фонд борьбы с коррупцией , МВД , Ведомости , Екатеринбург
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