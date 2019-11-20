Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эстония потребовала от России "отнятые земли"
Эстония потребовала от России "отнятые земли"
В мире
На Урале во время заправки автомобиля погибли дети
На Урале во время заправки автомобиля погибли дети
Происшествия
Полковник «Альфы» объяснил нокаут спецназовца ФСБ
Полковник «Альфы» объяснил нокаут спецназовца ФСБ
Происшествия
Заворотнюк идет на поправку
Заворотнюк идет на поправку
Шоу-бизнес

Госорганы перестанут принимать граждан к 2024 году 

РИА Новости + ещё 12 38 минут назад
Федеральные и региональные органы власти прекратят прием россиян к 2024 году. Эти полномочия будут возложены на Многофункциональные центры (МФЦ). Соответствующий законопроект подготовило Минэкономразвития, пишут "Известия".
Исключение составят так называемые неустранимые случаи, которые правительство определит позднее.
По словам замглавы ведомства Саввы Шипова, нововведения закладывают "новую философию взаимодействия человека с государством". Согласно документу, граждане смогут получать помощь в центрах по экстерриториальному принципу — вне зависимости от места прописки и пребывания. При этом все услуги станут доступны в электронной форме.
Другим плюсом называют возможность не заполнять заявления самостоятельно — эту функцию будут выполнять сотрудники МФЦ по умолчанию.
Кроме того, законопроект предусматривает возможность подать комплексное заявление сразу на несколько услуг. Ожидается, что документ вступит в силу с 1 января 2021 года.
Последние новости
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России В Швеции суд принял неожиданное решение по делу Ассанжа В Швеции суд принял неожиданное решение по делу Ассанжа На Украине объяснили, почему Зеленский хуже Порошенко На Украине объяснили, почему Зеленский хуже Порошенко
Комментарии43 
Теги:
Общество , Видео , Политика , Социология , Минэкономразвития , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эстония потребовала от России «отнятые земли»
Эстония потребовала от России «отнятые земли» 366
На Урале во время заправки автомобиля погибли дети
На Урале во время заправки автомобиля погибли дети 2
Полковник «Альфы» объяснил нокаут спецназовца ФСБ
Полковник «Альфы» объяснил нокаут спецназовца ФСБ 538
Заворотнюк идет на поправку
Заворотнюк идет на поправку 4
Ошибка пилота перепугала пассажиров
Ошибка пилота перепугала пассажиров 10
Видео
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
02:12
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
В мире
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
03:21
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
Происшествия
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
03:21
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
Происшествия
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
04:11
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
Армия
Муж в пролете: Бэкхем станцевала с молодым красавчиком
01:29
Муж в пролете: Бэкхем станцевала с молодым красавчиком
Шоу-бизнес
«Осы-убийцы» настигли людей после похорон
00:25
«Осы-убийцы» настигли людей после похорон
Происшествия
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
00:47
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
Политика Украина
Вооруженное нападение юных фанатов аниме попало на видео
00:38
Вооруженное нападение юных фанатов аниме попало на видео
Происшествия Криминал
Последствия мощного града в Австралии сняли на видео
01:00
Последствия мощного града в Австралии сняли на видео
В мире Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение