Госорганы перестанут принимать граждан к 2024 году

Федеральные и региональные органы власти прекратят прием россиян к 2024 году. Эти полномочия будут возложены на Многофункциональные центры (МФЦ). Соответствующий законопроект подготовило Минэкономразвития , пишут "Известия".

Исключение составят так называемые неустранимые случаи, которые правительство определит позднее.

По словам замглавы ведомства Саввы Шипова, нововведения закладывают "новую философию взаимодействия человека с государством". Согласно документу, граждане смогут получать помощь в центрах по экстерриториальному принципу — вне зависимости от места прописки и пребывания. При этом все услуги станут доступны в электронной форме.

Другим плюсом называют возможность не заполнять заявления самостоятельно — эту функцию будут выполнять сотрудники МФЦ по умолчанию.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность подать комплексное заявление сразу на несколько услуг. Ожидается, что документ вступит в силу с 1 января 2021 года.