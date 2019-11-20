Россиян захотели штрафовать за любой шум ночью

Россиян захотели штрафовать за шум ночью

Совета Федерации предложил включить в Кодекс России об административных правонарушениях (КоАП) ответственность за шум в ночное время. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на письмо в адрес комиссии по разработке документа.

Наказывать нарушителей тишины предлагается штрафом в размере от одной до трех тысяч рублей. Авторы инициативы отметили, что имеются в виду любые действия, которые нарушают право на отдых в жилище граждан, независимо от уровня шума. Исключением из этого правила будет нарушение тишины и покоя во время пресечения правонарушений, ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также проведения официальных культурно-массовых мероприятий и религиозных праздников.