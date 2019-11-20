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Политика

Россиян будут штрафовать за шумное поведение 

Рамблер + ещё 18 33 минуты назад
Совет Федерации выступил с предложением внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях и штрафовать тех, кто нарушает ночную тишину. Об этом пишет газета «Известия».
По данным издания, сенаторы предлагают дополнить 14-ю главу проекта нового КоАП и предусмотреть ответственность действия, нарушающие тишину с 23.00 до 7.00. Наказанием станет штраф для физических лиц в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей.
При этом речь идет о «любых действиях, независимо от уровня шума, нарушающих право на отдых в жилище граждан», к ним, например, относится даже слишком громкое пение. При этом шумом не будут считаться действия, которые направлены на пресечение правонарушений, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, проведение официальных мероприятий, а также религиозных праздников.
В настоящее время полиция пресекает такие нарушения только в том случае, если регион заключил с ней соглашение. При этом из 85 регионов такие договоренности с МВД есть лишь у 28. Новый законопроект призван исправить эту ситуацию, отмечает газета.
«Рамблер» писал, что ранее поэт-песенник Илья Резник написал заявление в полицию на хулиганов, которые ночью громко и нецензурно ругались у ворот его дома. Из-за инцидента 81-летнему поэту стало плохо.
Комментарии21 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Общество , Видео , Другое , Социология , Илья Резник , Совет Федерации , МВД , газета "Известия"
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