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Смертельно больной челябинец отправился на «Дома-2» 

Ura.Ru 35 минут назад
Смертельно больной челябинец отправился на «Дом-2»
Фото: страница Витжая в соцсети «ВКонтакте»
Житель Челябинска Витжай Бутучел, который собирает деньги на трансплантацию почки, стал участником телепроекта «Дом-2». Он пришел на проект, чтобы заниматься благотворительностью, а также чтобы дождаться операции, которая должна пройти в Москве.
«Операция у меня будет бесплатная, однако курс реабилитации платный, на него нужны деньги, поэтому, возможно, будет какой-то сбор. К тому же, если будет найден донорский орган, мне нужно будет в течение трех часов оказаться в Москве, чтобы провести операцию», — пояснил он «URA.RU».
Ранее СМИ сообщали, что телеканал ТНТ оплатил операцию молодому человеку, однако эту информацию он опроверг. Операция Бутучелу действительно необходима, поскольку у него уже начались проблемы с сердцем.
По словам Бутучела, участники проекта приняли его хорошо. Он также получает много добрых пожеланий в соцсетях, многие пользователи пишут ему лично.
«Я хочу привлечь участников проекта к благотворительности. Как воспитанник детского дома я понимаю, что ребятам будет приятно, если к ним приедут звезды», — рассказал Бутучел информагентству.
Он добавил, что в конце декабря планирует посетить детский дом №2 в Челябинске и вручить воспитанникам подарки.
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Теги:
Общество , Москва , Челябинск
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