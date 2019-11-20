Смертельно больной челябинец отправился на «Дом-2»

Смертельно больной челябинец отправился на «Дома-2»

Житель Челябинска Витжай Бутучел, который собирает деньги на трансплантацию почки, стал участником телепроекта «Дом-2». Он пришел на проект, чтобы заниматься благотворительностью, а также чтобы дождаться операции, которая должна пройти в Москве

«Операция у меня будет бесплатная, однако курс реабилитации платный, на него нужны деньги, поэтому, возможно, будет какой-то сбор. К тому же, если будет найден донорский орган, мне нужно будет в течение трех часов оказаться в Москве, чтобы провести операцию», — пояснил он «URA.RU».

Ранее СМИ сообщали, что телеканал ТНТ оплатил операцию молодому человеку, однако эту информацию он опроверг. Операция Бутучелу действительно необходима, поскольку у него уже начались проблемы с сердцем.

По словам Бутучела, участники проекта приняли его хорошо. Он также получает много добрых пожеланий в соцсетях, многие пользователи пишут ему лично.

«Я хочу привлечь участников проекта к благотворительности. Как воспитанник детского дома я понимаю, что ребятам будет приятно, если к ним приедут звезды», — рассказал Бутучел информагентству.

Он добавил, что в конце декабря планирует посетить детский дом №2 в Челябинске и вручить воспитанникам подарки.