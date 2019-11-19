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База отдыха требует почти миллион за негативный отзыв 

Рамблер 25 минут назад
База отдыха требует почти миллион за негативный отзыв
Фото: соцсети
База отдыха в Тюмени решила отсудить у 19-летнего отдыхающего Никиты Юдина 888,6 тысячи рублей за негативный отзыв в интернете. Об этом сообщает издание 72.ru.
Пляжный клуб «Куба» считает, что из-за отзыва тюменца прибыль клуба сократилась более чем в два раза: с 1,5 млн рублей за четырехдневный период в 2018 году до 600 тысяч рублей за тот же период 2019 года.
Организация обратилась в суд с просьбой взыскать с молодого человека разницу в прибыли в размере 888,6 тысячи рублей. Представители клуба также пытались завести уголовное дело на своего клиента, но из-за отсутствия состава преступления получили отказ.
Минувшим летом друг Никиты Юдина Степан Бугайчук утонул на пляже клуба «Куба». После этого Юдин опубликовал видео в Instagram, в котором обвинил компанию в том, что она не обеспечивает безопасность отдыхающих.
Представители пляжного клуба в комментарии изданию объяснили, что считают недостоверной информацию, указанную Юдиным в видео. Молодой человек заявил, что в акватории пляжного клуба погибли 18 человек в 2018 году и 2 человека в 2019 году.
Представители компании назвали эти данные ложью. По их словам, в 2018 году в озере погиб один человек, но это произошло на территории другого арендатора. Гибель Бугайчука в 2019 году действительно произошла на их территории.
Заседание по иску компании о защите чести и деловой репутации пройдет 3 декабря.
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Комментарии 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Тюмень
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