В самом богатом регионе России добывают воду из снега

Жители самого богатого региона России топят снег, чтобы добыть воду

Жители нескольких домов в Лабытнанги ЯНАО ) вынуждены топить снег, чтобы добыть воду. В кранах ее нет более суток. Проблема с работой управляющей компании вызвала бурную дискуссию в социальных сетях.

«Со вчерашнего дня топим снег, чтобы сходить в туалет, простите за подробности. Для чая купили. А вот посуду мыть — большая проблема. Молимся, чтобы не было очередного планового отключения электричества», — пишет в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте» жительница дома № 20 на улице Мира Алина Давыдова.

В подобной ситуации находятся также жильцы домов на улицах Поисковой, 9 и Речной, 21.

«Так же топим снег, так как вариантов нет. Так же звонили в УК и в ЕДДС, ответ один: «Ожидайте». Простите, а сколько ждать можно?» — пишет Анастасия Левкова.

В комментариях под постами в соцсетях администрация сообщила, что после звонка диспетчеру УК «Комфортный дом» нужно дублировать заявки по телефону ЕДДС.

«Это позволит более оперативно принимать меры по решению возникающих проблем», — сообщили в мэрии.

К решению проблемы подключался местный поставщик ресурсов — ОАО «Теплоэнергетик», при том, что на городских сетях проблем с перемерзанием нет.

«Перемерзание произошло на сетях, которые обслуживают УК, и сетях, которые находятся в зоне ответственности собственников. По всем адресам, которые нам стали известны от горадминистрации и из публикаций в соцсетях, было оказано содействие и направлена по мере возможности спецтехника», — рассказали в ОАО «Теплоэнергетик».

Ранее «URA.RU» сообщало, что в самом богатом регионе России выросли зарплаты. В 2018 году в ЯНАО начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника достигла 96,8 тысячи рублей. Это один из самых больших показателей в стране.