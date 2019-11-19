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Всероссийский конкурс «Учитель будущего» стартовал в Москве 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Всероссийский конкурс «Учитель будущего» начался в Москве
Фото: depositphotos.com
19 ноября стартовал Всероссийский конкурс «Учитель будущего». Торжественное открытие состоялось в московской школе № 444, где педагоги выполнили тренировочные задания.
Этот конкурс придумали сами учителя во время одной из смен проекта «Территория смыслов». А после некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» при поддержке Министерства просвещения РФ вместе с педагогическим сообществом идею доработала и реализовала.
Важная особенность соревнования — в его командной работе. В отличие от многих других конкурсов здесь нужно работать сообща — с коллегами.
— Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок в школе попал в хороший коллектив, в безопасную среду и чтобы учитель был для ребенка наставником, — отметила заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.
Она добавила, что конкурс позволит учителям обменяться опытом с коллегами, освоить новые компетенции.
— Такие состязания дают возможность развиваться российскому образованию, а для учителей это возможность стать увереннее в себе, — сказала Татьяна Голикова.
Заместитель председателя правительства РФ подчеркнула, что модель работы в команде более актуальна в наше время. С такой позицией согласна и учитель географии школы № 1520 имени Капцовых Елена Аверина.
— Сплочение команды очень важно, ведь в школе работают разные учителя, администрация. Мы постоянно общаемся между собой, изучаем что-то новое, внедряем современные технологии, — пояснила она.
Елена Аверина также отметила, что чаще всего работа учителя оценивается индивидуально.
— Но мы работаем все вместе. Я часто рассматриваю географию с точки зрения смежных отраслей, — рассказала она.
Так, учитель географии вместе со школьниками изучает историю географических открытий, политические процессы, читает книги, написанные путешественниками.
Кстати, всего в команде от каждой школы участвуют три педагога. В заочном туре каждому из них предстоит ответить на вопросы по психологии и педагогике, из области своего предмета и по методике его преподавания. А в полуфинале учителя будут находить решения для реальных ситуаций из школьной жизни, разрабатывать междисциплинарный урок и проводить его. Команды, набравшие наибольшее количество баллов, выйдут в финал. По итогам конкурса создадут сообщество учителей будущего, которое займется разработкой новых методов и стандартов обучения.
Отметим, что в Москве, помимо различных конкурсов, педагогам оказывается максимальная поддержка. В частности, столичные учителя получают городскую доплату за классное руководство. Кроме того, работает система грантовой поддержки активных участников «Московской электронной школы» за вклад в развитие этого проекта.
— Размер грантов составляет от 50 до 300 тысяч рублей и зависит от того, насколько востребован материал среди других педагогов. Всего с момента начала поощрений 1043 учителя из 390 московских школ получили 1732 гранта, — рассказали в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:
—Основная задача учителя — вызвать у ребенка интерес к учебе, создать мотивацию для получения знаний. А у государства задача — мотивировать педагогов работать, повысить престиж и интерес к его труду. Понятно, что никто не отменяет материальных вещей, таких как достойная заработная плата, хорошие условия труда. Но также важны профессиональные конкурсы и соревнования, где учителя могут обменяться мнениями, получить новые практики и все это включить в образовательный процесс. Москва всегда славилась различными олимпиадами среди учителей.
КСТАТИ
Объявлены лауреаты Всероссийского конкурса «Воспитатель года России — 2019». В число 15 лучших вошла воспитатель в детском саду школы № 1357 «На Братиславской» Юлия Якубович. В следующем туре участников профессионального конкурса ждет презентация «Мой успешный проект» и ток-шоу «Профессиональный разговор», где конкурсантам предстоит продемонстрировать лучшие практики, нашедшие успешное применение в дошкольном образовании.
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Теги:
Общество , Новости Москвы , Образование , Татьяна Голикова , Анастасия Ракова , Елена Аверина , Правительство РФ
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