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Эксперт рассказал о последствиях введения электронных паспортов в России 

Ura.Ru 1 час назад
Названы последствия введения электронных паспортов
Фото: РИА Новости
Использование электронных паспортов позволит россиянам значительно сэкономить время и деньги. Таким мнением в разговоре с «URA.RU» поделился эксперт по цифровой экономике Василий Куприяновский.
«Это даст большие экономические преимущества, выраженные в денежном исчислении. Второе — это время. Не надо будет тратить его на лишние поездки», — сказал эксперт.
Куприяновский также отметил, что появление электронных паспортов положительно скажется на бюджете страны. Специалист считает, что это позволит сократить количество госслужащих, которые занимаются бумажной работой, так как люди сами смогут запросить у государства необходимые им услуги.
«Если вы оформляете загранпаспорт и идете обычным путем, вы платите 5 тысяч рублей. А если вы электронным образом его заказываете, платите три с половиной тысячи рублей. То есть, когда убираются все лишние процедуры, которые требуют денег за свою работу, то цена для клиента падает», — заключил Куприяновский.
Ранее зампредседателя правительства Максим Акимов сказал президенту РФ Владимиру Путину, что к июлю 2020 года будет изготовлено 100 тысяч электронных паспортов, передает VSE42.ru.
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Комментарии1 
Теги:
Общество , Максим Акимов , Владимир Путин
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