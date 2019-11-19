Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
Армия
"Луна в активной фазе": защита о зверстве Соколова
"Луна в активной фазе": защита о зверстве Соколова
Происшествия
Япония сделала заявление о Курилах
Япония сделала заявление о Курилах
Азия
Уволенная за фото в Playboy чиновница лишилась квартиры
Уволенная за фото в Playboy чиновница лишилась квартиры
Общество

Лучшие МФЦ выбрали в Московской области 

РИАМО 27 минут назад
Лучшие МФЦ выбрали в Московской области
Фото: пресс-служба администрации Одинцовского муниципального района
В доме правительства Московской области состоялся форум «Концепция развития МФЦ 2.0», в рамках которого определили лучшие многофункциональные центры, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
«Участниками мероприятия стали руководители центров «Мои документы» и заместители глав администраций муниципальных образований региона, курирующих деятельность МФЦ. В рамках официальной части представитель Московской областной думы Олег Григорьев поздравил участников форума с принятием закона о введении новой праздничной даты в Подмосковье — Дня открытия первого МФЦ в Московской области», — говорится в сообщении.
Также обсудили новую концепцию деятельности МФЦ. О направлениях развития рассказала заместитель руководителя проектного офиса Минэкономразвития РФ Наталья Яковлева.
«Московская область является пилотом по внедрению новой концепции деятельности МФЦ 2.0. Ежегодно в офисы «Мои документы» обращаются 22 миллиона граждан. Региональная сеть МФЦ насчитывает 123 офиса, 254 территориально обособленных структурных подразделения, что суммарно составляет 1976 окон приема заявителей», — отмечается в сообщении.
Также были подведены итоги регионального конкурса «Лучший МФЦ». Конкурс проводится в четвертый раз и призван стать одним из инструментов, позволяющих системно решать задачи повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг посредством «одного окна» в многофункциональных центрах Подмосковья.
Так, по итогам конкурса 2019 года в номинации «Лучший универсальный специалист» победу одержали специалисты МФЦ городского округа Дзержинский Евдокия Крестева, Лотошина — Марина Крылова, Черноголовки — Светлана Леонова и Королева — Иван Кругляковский. А лучшими признали офисы «Мои документы» в городских округах Рошаль, Рузский и Раменский.
Победители конкурса получили памятные подарки и благодарственные письма Мингосуправления Московской области.
Видео дня. За пьяное вождение судейской жены отдувается инспектор
РИАМО: последние новости
Умер поэт Валерий Дударев Умер поэт Валерий Дударев Друг Джигарханяна опроверг сообщения СМИ об экстренной госпитализации актера Друг Джигарханяна опроверг сообщения СМИ об экстренной госпитализации актера В России подсчитали количество юношей и девушек В России подсчитали количество юношей и девушек
Комментарии 
Теги:
Общество , Светлана Леонова , Олег Григорьев , Марина Крылова , Наталья Яковлева , Минэкономразвития , Правительство московской области , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400 172
«Луна в активной фазе»: защита о зверстве Соколова
«Луна в активной фазе»: защита о зверстве Соколова 27
Япония сделала заявление о Курилах
Япония сделала заявление о Курилах 96
Уволенная за фото в Playboy чиновница лишилась квартиры
Уволенная за фото в Playboy чиновница лишилась квартиры 1
В Киеве нашли решение для Донбасса
В Киеве нашли решение для Донбасса 18
Видео
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
«Луна в активной фазе»: защита о зверстве Соколова
02:20
«Луна в активной фазе»: защита о зверстве Соколова
Происшествия
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
03:41
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина В мире
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
00:26
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес Другое
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
00:47
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
Новости Москвы Экология
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
05:05
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
Армия Ближний Восток
Огромная кобра проглотила самую большую змею в мире
01:29
Огромная кобра проглотила самую большую змею в мире
Происшествия
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
03:04
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
Происшествия Статьи
Турция захотела войны в Сирии из-за России
04:56
Турция захотела войны в Сирии из-за России
В мире Оружие
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
00:45
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение