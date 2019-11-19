Лучшие МФЦ выбрали в Московской области

В доме правительства Московской области состоялся форум «Концепция развития МФЦ 2.0», в рамках которого определили лучшие многофункциональные центры, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья

«Участниками мероприятия стали руководители центров «Мои документы» и заместители глав администраций муниципальных образований региона, курирующих деятельность МФЦ. В рамках официальной части представитель Московской областной думы Олег Григорьев поздравил участников форума с принятием закона о введении новой праздничной даты в Подмосковье — Дня открытия первого МФЦ в Московской области», — говорится в сообщении.

Наталья Яковлева. Также обсудили новую концепцию деятельности МФЦ. О направлениях развития рассказала заместитель руководителя проектного офиса Минэкономразвития РФ

«Московская область является пилотом по внедрению новой концепции деятельности МФЦ 2.0. Ежегодно в офисы «Мои документы» обращаются 22 миллиона граждан. Региональная сеть МФЦ насчитывает 123 офиса, 254 территориально обособленных структурных подразделения, что суммарно составляет 1976 окон приема заявителей», — отмечается в сообщении.

Также были подведены итоги регионального конкурса «Лучший МФЦ». Конкурс проводится в четвертый раз и призван стать одним из инструментов, позволяющих системно решать задачи повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг посредством «одного окна» в многофункциональных центрах Подмосковья.

Так, по итогам конкурса 2019 года в номинации «Лучший универсальный специалист» победу одержали специалисты МФЦ городского округа Дзержинский Евдокия Крестева, Лотошина — Марина Крылова , Черноголовки — Светлана Леонова и Королева — Иван Кругляковский. А лучшими признали офисы «Мои документы» в городских округах Рошаль, Рузский и Раменский.

Победители конкурса получили памятные подарки и благодарственные письма Мингосуправления Московской области.