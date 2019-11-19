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Уволенная за фото в Playboy чиновница лишилась квартиры 

Рамблер 24 минуты назад
Анна Ануфриева, уволенная с государственной службы после съемки для журнала «Плейбой», была вынуждена продать квартиру ради погашения ипотечного займа. Об этом сообщает «Ура.ру».
Ануфриева — 27-летняя тюменка. Летом, как сообщал «Рамблер», она принимала участие в конкурсе «Девушка года "Плейбой" 2019». В ее анкете на сайте журнала было сказано, что она чиновница. Средства массовой информации выяснили, что она работает в управлении государственных закупок Тюменской области.
Одним из условий участия в конкурсе «Девушка года "Плейбой" 2019» было участие в откровенной фотосессии и ее публикация на сайте журнала. Ануфриева снялась, а позже стало известно, что была уволена с госслужбы именно по этой причине.
Конкурс бывшая чиновница не выиграла, а после него не раз упоминала, что не может найти работу, так как из-за скандала никто не хочет ее нанимать. Теперь же в своих социальных сетях девушка сообщила, что ради погашения ипотеки была вынуждена продать квартиру. Впрочем, судя по публикации, Ануфриевой есть где жить, так как квартир у нее было несколько.
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Комментарии1 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Общество , Видео , Анна Ануфриева
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