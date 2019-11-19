В Москве прошел форум молодых дипломатов 

В Москве состоялся III Глобальный Форум молодых дипломатов, организованный Советом молодых дипломатов МИД России при поддержке Россотрудничества. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».
В форуме, проходившем с 13 по 15 ноября, приняли участие около 160 делегатов от 85 государств. В этом году дискуссия была посвящена теме «Изменение глобального миропорядка».
Форум открыл председатель Совета молодых дипломатов Константин Колпаков. Он отметил, что большое количество участников говорит о растущем интересе к внешнеполитической повестке России. На церемонии открытия также выступил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
«Важно всегда находить возможность для того, чтобы влиять на внешнюю политику, делая ее более конструктивной и более нацеленной на национальные интересы, и, безусловно, более созидательной. Так как искусство дипломатии — в выработке договоренностей и достижении компромиссов», — подчеркнул он.
Участников форума также приветствовали министр Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев и замглавы Россотрудничества Павел Шевцов. Видеоприветствие гостям направил спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным отношениям Стивен Сигал.
В день открытия делегаты форума встретились с замглавы МИД РФ Грушко. Он рассказал о безусловном уважении Россией суверенитета иностранных государств.
«Мы с огромным уважением относимся к каждой стране. В отношении каждой страны мы выстраиваем очень добрую политику, основанную на прагматизме, с одной стороны, на поиске взаимных политических и экономических интересов», — подчеркнул он.
Второй день работы форума на площадке Дипломатической академии открылся пленарной сессией «Изменение глобального миропорядка». Она была посвящена роли СМИ, интернета и гуманитарных организаций в современных международных отношениях. На сессии присутствовали исполнительный директор по медиа Rambler Group Андрей Цыпер, заместитель главного редактора ТАСС Георгий Каптелин и другие. Цыпер отметил особую роль дипломатов и дипломатии для СМИ.
«Во времена широкого распространения «фейкньюз» — именно благодаря дипломатам можно получить доступ к фактам без оценочных суждений, чтобы СМИ могли выполнять свою главную функцию: достоверное освещение инфоповодов международной повестки», — объяснил он.
В ходе заключительного дня работы форума был подписан Меморандум о взаимопонимании между Советом молодых дипломатов МИД России и Советом молодежи МИД ОАЭ.