В Москве прошел форум молодых дипломатов

Москве состоялся III Глобальный Форум молодых дипломатов, организованный Советом молодых дипломатов МИД России при поддержке Россотрудничества. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию « Рамблера ».

В форуме, проходившем с 13 по 15 ноября, приняли участие около 160 делегатов от 85 государств. В этом году дискуссия была посвящена теме «Изменение глобального миропорядка».

«Важно всегда находить возможность для того, чтобы влиять на внешнюю политику, делая ее более конструктивной и более нацеленной на национальные интересы, и, безусловно, более созидательной. Так как искусство дипломатии — в выработке договоренностей и достижении компромиссов», — подчеркнул он.

В день открытия делегаты форума встретились с замглавы МИД РФ Грушко. Он рассказал о безусловном уважении Россией суверенитета иностранных государств.

«Мы с огромным уважением относимся к каждой стране. В отношении каждой страны мы выстраиваем очень добрую политику, основанную на прагматизме, с одной стороны, на поиске взаимных политических и экономических интересов», — подчеркнул он.

Второй день работы форума на площадке Дипломатической академии открылся пленарной сессией «Изменение глобального миропорядка». Она была посвящена роли СМИ, интернета и гуманитарных организаций в современных международных отношениях. На сессии присутствовали исполнительный директор по медиа Rambler Group Андрей Цыпер, заместитель главного редактора ТАСС Георгий Каптелин и другие. Цыпер отметил особую роль дипломатов и дипломатии для СМИ.

«Во времена широкого распространения «фейкньюз» — именно благодаря дипломатам можно получить доступ к фактам без оценочных суждений, чтобы СМИ могли выполнять свою главную функцию: достоверное освещение инфоповодов международной повестки», — объяснил он.

В ходе заключительного дня работы форума был подписан Меморандум о взаимопонимании между Советом молодых дипломатов МИД России и Советом молодежи МИД ОАЭ.