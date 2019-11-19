Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Германии призвали снять санкции с России
В Германии призвали снять санкции с России
В мире
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
Армия
Против Ассанжа неожиданно прекратили расследование
Против Ассанжа неожиданно прекратили расследование
В мире
Зеленский дал обет
Зеленский дал обет
В мире

Москвичи поддержали введение раздельного сбора мусора 

Российская Газета 2 часа назад
Москвичи поддержали введение раздельного сбора мусора
Фото: РИА Новости
"Активный гражданин" подвел итоги опроса москвичей на тему перехода на раздельный сбор мусора. Согласно данным портала, 90 процентов опрошенных поддержали введение сбора вторсырья с января 2020 года.
Напомним, что опрос на портале "Активный гражданин" проходил с 12 октября по 4 ноября. В голосовании участвовали 197,9 тысяч человек, из которых определенный ответ дали 151,7 тысяч человек. Полностью поддерживают переход на раздельный сбор отходов 74,7 процента респондентов, еще 14,6 процента скорее поддерживают переход. О преждевременности этого нововведения заявили 10,7 процента участников голосования. В результате, положительных ответов набралось 89,3 процента.
Также респондентов спрашивали, сортируют ли они уже дома мусор, на что более четверти ответили положительно. Половина респондентов собираются начать это делать, как только во дворе установят специальные "синие" контейнеры. Около 15 процентов еще не определились с решением, 3 процентам это не интересно, около 5 процентов респондентов затруднились ответить.
Напомним, что по данным заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова города около 98 процентов территории Москвы оборудованы двумя видами контейнеров, что позволяет уже москвичам начинать сортировать дома мусор и выкидывать каждый в нужный уличный контейнерный бак. Официально двухпоточная система сбора мусора заработает в столице с 1 января 2020 года. Вывозить мусор из специальных синих контейнеров будут мусоровозы с надписью "вторсырье".
Видео дня. За пьяное вождение судейской жены отдувается инспектор
Российская Газета: последние новости
Ростуризм рекомендовал приостановить продажу путевок в Сирию Ростуризм рекомендовал приостановить продажу путевок в Сирию Испания рассекретила уголовное дело экс-чиновника Минкультуры РФ Испания рассекретила уголовное дело экс-чиновника Минкультуры РФ Кота-хулигана изолировали в приюте в США Кота-хулигана изолировали в приюте в США
Комментарии1 
Теги:
Общество , Новости Москвы , Экология , Петр Бирюков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Германии призвали снять санкции с России
В Германии призвали снять санкции с России
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
Минобороны РФ удивили угрозы Турции 129
Против Ассанжа неожиданно прекратили расследование
Против Ассанжа неожиданно прекратили расследование 7
Зеленский дал обет
Зеленский дал обет 47
Немцы задержали россиянина за домогательства
Немцы задержали россиянина за домогательства 5
Видео
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
Зеленский дал обет
04:22
Зеленский дал обет
В мире Украина
Против Ассанжа неожиданно прекратили расследование
00:50
Против Ассанжа неожиданно прекратили расследование
В мире
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
02:47
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
Политика
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
00:28
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
Армия Ближний Восток
Учёные записали звуки Земли во время солнечной бури
00:43
Учёные записали звуки Земли во время солнечной бури
Наука и техника
Доценту-убийце нашли оправдание
02:20
Доценту-убийце нашли оправдание
Происшествия
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
03:41
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина В мире
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
00:26
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес Другое
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
00:47
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
Новости Москвы Экология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение