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Цыганский бунт: в Чемодановке опять неспокойно 

Рамблер 1 час назад
В селе Чемодановка в Пензенской области, где летом произошла массовая драка местных жителей с цыганами, снова жалуются на представителей общины, сообщает «Царьград». Вернувшийся в село после конфликта кочевой народ не платит за проезд в общественном транспорте, за коммунальные услуги, а, услышав малейшее недовольство со стороны коренных чемодановцев, обращается в полицию.
13 июня, как ранее сообщал «Рамблер», в Чемодановке произошла массовая драка местных жителей с цыганами, в результате которой пострадали несколько человек, а один из пострадавших скончался в больнице. В полицию после драки доставили более 170 человек. Конфликт произошёл якобы из-за того, что цыгане приставали к местным девушкам.
По факту потасовки возбудили уголовное дело по статьям об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, покушении на убийство двух и более человек и хулиганстве. По делу задержали 15 жителей Чемодановки.
СМИ сообщали, что после конфликта из Чемодановки переехали около 600 членов цыганской общины. Однако уже в августе некоторые из них стали возвращаться.
«Они не платят за проезд в общественном транспорте, игнорируют требования контролеров, не платят ни за электричество, ни за вывоз мусора, ни налоговые отчисления», — приводит «Царьград» слова местных жителей.
При этом люди уверяют, что, услышав недовольство, цыгане сразу бегут в полицию: например, если их не пропускают без очереди в поликлинике.
Местные жители также отмечают, что правоохранительные органы встали на сторону приезжих: чтобы не допустить очередной массовой драки, участникам народного схода грозят штрафами от 350 тысяч рублей. В ответ люди объявили цыганам бойкот — перестали обслуживать их в некоторых магазинах и транспорте.
Комментарии28 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Общество , Видео , МВД , Царьград ТВ , Пензенская Область
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