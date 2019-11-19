Цыганский бунт: в Чемодановке опять неспокойно

В селе Чемодановка в Пензенской области , где летом произошла массовая драка местных жителей с цыганами, снова жалуются на представителей общины, сообщает «Царьград». Вернувшийся в село после конфликта кочевой народ не платит за проезд в общественном транспорте, за коммунальные услуги, а, услышав малейшее недовольство со стороны коренных чемодановцев, обращается в полицию.

13 июня, как ранее сообщал «Рамблер», в Чемодановке произошла массовая драка местных жителей с цыганами, в результате которой пострадали несколько человек, а один из пострадавших скончался в больнице. В полицию после драки доставили более 170 человек. Конфликт произошёл якобы из-за того, что цыгане приставали к местным девушкам.

По факту потасовки возбудили уголовное дело по статьям об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, покушении на убийство двух и более человек и хулиганстве. По делу задержали 15 жителей Чемодановки.

СМИ сообщали, что после конфликта из Чемодановки переехали около 600 членов цыганской общины. Однако уже в августе некоторые из них стали возвращаться.

«Они не платят за проезд в общественном транспорте, игнорируют требования контролеров, не платят ни за электричество, ни за вывоз мусора, ни налоговые отчисления», — приводит «Царьград» слова местных жителей.

При этом люди уверяют, что, услышав недовольство, цыгане сразу бегут в полицию: например, если их не пропускают без очереди в поликлинике.