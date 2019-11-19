Воробьев наградил лауреатов премии «Наше Подмосковье»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил лауреатов премии «Наше Подмосковье», которая была учреждена в 2013 году. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 19 ноября.

Воробьев отметил, что премия уже стала традиционной, и количество участников не уменьшается.

«Мне очень приятно, что инициативы есть в самых разных сферах: и в молодежной политике, и патриотизме, и экологии», — рассказал губернатор в ходе торжественной церемонии.

По его словам, большое количество инициатив были направлены на улучшение условий жизни людей старшего поколения. Он отметил, что подобные проекты очень важны.

В частности, диплом лауреата получил 19-летней Полине Зуевой из Балашихи с проектом конкурса красоты, Максиму Кирюнину с проектом «Дорожные новости Орехово-Зуева». Всего вручена тысяча дипломов, размер каждый премии — 180 тысяч рублей.

Губернаторская премия «Наше Подмосковье» присуждается за социальные проекты, направленные на развитие региона.